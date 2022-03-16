通膨讓消費者支出縮手 美國2月零售額低於預期

美國商務部周三 (16 日) 發布的統計顯示，2 月消費者支出繼續低於預期。

2 月預售零售額增加 0.3%，略低於《道瓊》估計的 0.4%。剔除汽車後，銷售額增加 0.2%，遠低於預期的 0.9%，顯示在年初快速成長後，消費者購物正在放緩。

這零售支出數字遠低於勞工部上周發布的 2 月物價漲幅 0.8%。零售支出數據未根據通貨膨脹進行調整。

2 月數據中最大的降幅來自線上購物，非商店銷售額下降了 3.7%。

數據中的一個亮點是，1 月支出被上修至成長 4.9%，甚至高於初值 3.8%。

即使個人儲蓄率在疫情期間一直在穩步下降，最新數字為 6.4%，但消費者仍然現金充裕，到 2021 年底時儲蓄額達到 1.4 兆美元。

對商品的需求超過服務，需求一直難以跟上。這推動通膨較上年同期上揚 7.9%，為 40 多年來最快的增速。

商務部表示，零售支出同比成長 17.6%。

汽油價格的飆升是推動零售成長的最主要動力。2 月加油站銷售額增加了 5.3%，較一年前增加 36.4%。根據能源信息署 (EIA) 的數據，光是 2 月，汽油價格就上漲約 7%。

本月酒吧和餐廳的銷售額也顯示出強勁成長 2.5%，同比成長 33%。保健和個人護理下降 1.8%，家具店下降 1%，汽車和零件經銷商成長 0.8%。