美股重點新聞摘要2022年03月17日

今日操盤前瞻

Fed 3 月利率決策

美國上週初領失業金人數

歐元區 2 月 CPI

一文掌握 Fed 最新決策：暗示今年升息 7 次、最快 5 月縮表、反駁經濟衰退

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (16 日) 宣布升息 1 碼，聯邦基金利率來到 0.25% 至 0.5% 區間，這是自 2018 年 12 月以來首次升息。閱讀全文...

穆迪：Fed 將越來越偏鷹 比市場預期更快

根據 CNBC 周三（16 日）報導，穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，在 2022 剩下時間內，聯準會（Fed）的作法可能越來越偏向鷹派，比市場預期得更快。閱讀全文...

美原油庫存 3 周來首見增加 市場憂心需求遭破壞

原油期貨價格周三 (16 日) 下跌，WTI 原油和 Brent 原油均收在每桶 100 美元下方，係因美官方數據顯示，美國原油供應量 3 周來首見上升，且交易者擔心高燃料價格會導致需求下降。閱讀全文...

通膨讓消費者支出縮手 美國 2 月零售額低於預期

美國商務部周三 (16 日) 發布的統計顯示，2 月消費者支出繼續低於預期。閱讀全文...

中概股不必擔心退市！中國表態支持陸企海外掛牌 將結束科技整改

在前幾天因擔憂美股中概股退市風險導致紐約和香港股市暴跌後，中國周三 (16 日) 表示將支持中國股市。閱讀全文...