〈貴金屬盤後〉Fed升息1碼 黃金電子盤交易一度跌破1900美元

俄烏談判似乎有進展，加上較高的美債殖利率打壓黃金魅力，黃金期貨周三 (16 日) 收低，收盤後由於美國聯準會 (Fed) 宣布啟動 2018 年以來首次升息以打擊通膨，黃金電子盤交易續跌，一度跌破 1900 美元整數關卡。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 20.50 美元或 1.1%，收每盎司 1909.20 美元，是交易最熱絡期貨 2 月 28 日以來最低價。

電子盤交易，該期貨一度上漲，但隨即翻黑，最低跌破每盎司 1900 美元，之後跌幅收斂，報 1902.90 美元。

Fed 周三宣布升息 25 個基點 (1 碼)，聯邦基金利率目標區間調升到 0.25% 至 0.50%，利率預測點陣圖顯示，今年還有六次升息。Fed 主席鮑爾暗示，最快 5 月開始縮減資產負債表。

HYCM 首席分析師 Giles Coghlan 說，假如市場還有任何疑惑，Fed 已經證實「暫時性通膨時代已經過去」，「決策官員開啟期待已久的升息循環，儘管全球經濟仍壟罩在眾多不確定性中。」

展望未來，Coghlan 認為 Fed 任何進一步升息都將附帶警告，「我們將看到更鴿派的緊縮，而非過去一年來我們準備迎接的大幅緊縮。」

Fed 宣布決議後，美股一度下挫，但隨著主席鮑爾在會後記者會中駁斥經濟衰退的可能性，股市迅速站穩反彈，道瓊收高逾 500 點。鮑爾在會中重申，美國經濟成長穩定，鮮少有跡象顯示景氣短期內會大幅降溫，而且明年經濟衰退的機率並未特別高。

俄烏談判似乎有進展，傳兩國正討論妥協方案，讓烏克蘭成為「瑞典式」中立國。

SPI 資產管理公司執行董事 Stephen Innes 表示，在當前利率環境下，黃金僅從俄烏戰爭的避險需求中受益，如果這股力量完全消失，黃金將失去重要的支柱。

他預測，在大宗商品刺激通膨升溫的效應下，金價將在 1850 美元到 1950 美元之間波動，但由於 Fed 的腳踩在升息油門上，金價可能在年底前跌破每盎司 1800 美元。

利率可能進一步上升，正在推高美國公債殖利率，10 年期美債殖利率周三徘徊在 2.24%，削弱了黃金這種不孳息資產的魅力。

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