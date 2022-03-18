〈貴金屬盤後〉美元走軟助陣 金價收高近2%連四跌止步 鈀金漲逾5%

投資人消化聯準會 (Fed) 近三年來首次升息，美元和美債殖利率雙雙下滑，市場認為金價在短期內不至於面臨重大逆風，加上俄羅斯對俄烏談判進展潑冷水，黃金期貨周四 (17 日) 上漲近 2%，連四日跌勢止步。

4 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 34 美元或 1.8%，收每盎司 1943.20 美元。此一交易最熱絡期貨在周三重挫 1.1%，跌至 2 月 28 日以來最低。

GraniteShares 經理人 Jeff Klearman 說：「即使 Fed 開始緊縮，投資人仍擔心通膨保持在高水準，這將支撐金價。」

他表示，雖然實質殖利率正在上升，但目前仍為負值，也讓金價有所支撐。「換句話說，持有黃金的機會成本仍是負的，這一點支持著金價。」

Fed 周三宣布升息 1 碼、並暗示今年將再升 6 次之後，黃金一度下挫，但之後包括黃金在內的金融市場開始翻轉。

US Bank 財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 說，這是因為市場擔心 Fed 在完成所有升息計畫之前，經濟成長就先摔跤。「市場持續關注經濟逆風 (為金價) 帶來的各種支持力量，包括俄烏衝突衍生的地緣政治風險、依然深陷負值的實質利率，以及投資人設法迴避更高的利率和較差的債券投報率。」

其他因素還包括美元升值，經濟從 Covid-19 疫情復甦、並邁向重新開放的持續景氣循環。

一些大宗商品分析師表示，從前幾波升息循環來看，Fed 升息對黃金其實是利多。Gold Newsletter 編輯 Brien Ludin 說：「我認為烏克蘭的局勢將在短期內驅動金價，但從 2015 年到 2016 年的經驗來看，Fed 升息也有利未來幾個月的黃金表現。」

Ludin 指的是 2015 年 12 月，Fed 宣布升息之後，黃金隔天大漲，而且之後六個月保持強勁的漲勢。

ICE 美元指數 (DXY) 周四下挫 0.8%，提振了海外買家買進美元計價的黃金等大宗商品買氣。此外，美債殖利率從三年高點回落。

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