〈俄烏衝突〉盧布崩盤 俄國民眾瘋買實體黃金保值

俄羅斯入侵烏克蘭之後，盧布在一連串國際制裁之下崩盤，俄國民眾為了盡可能保住積蓄，積極買進黃金，買盤踴躍到俄羅斯央行周二 (15 日) 宣布暫停向銀行買進，以確保國內買家能買到黃金。

各國制裁連發之下，俄國民眾難以取得外國貨幣，也無法把資金轉移到海外，引爆俄國民眾對實體黃金的需求。同時，盧布今年來已貶值超過三分之一，使俄羅斯面臨本世紀以來最狂野的通膨飆升。

俄國央行周二表示，購買黃金的 20% 加值稅已經取消，是另一個刺激黃金需求的因素。

俄羅斯最大銀行 Sberbank 上周表示，買家對黃金和鈀金的需求暴增三倍，為此計劃增設銷售黃金的辦公室，「幫助民眾保住存款」。

Loomis, Sayles &Co 研究分析師 Ksenia Mishankina 說，自從戰爭爆發、西方祭出制裁以來，俄羅斯就有擠兌的情形，民眾爭相提領積蓄，把黃金視為可以保值的安全資產。

目前俄羅斯央行無法動用將近一半的外匯存底，雖然還可以取得黃金和人民幣的準備金，但種種制裁讓俄國央行難以買賣黃金。

為了阻止盧布崩盤，俄國已經把基準利率一口氣升逾一倍至 20%、暫停銀行把現鈔賣給擁有沒有外匯帳戶的公民，並限制海外轉帳。

英國倫敦金銀市場協會 (LBMA)、美國芝商所集團 (CME) 上周暫停所有俄羅斯黃金冶煉廠的認證資格，等於禁止俄國新鑄造的金條進入全球兩大市場。這代表如果俄國人必須在兩國的工廠熔金條，轉售地點將受到限制。