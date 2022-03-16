分析師：近期金價連跌 但仍可能重返2,000美元

近來金價下滑，道明證券 (TD Securities) 策略師表示，如果俄烏地緣政治緊張局勢持續緩和，且美國聯準會 (Fed) 開始升息，黃金可能再度面臨拋售，需要注意的關鍵價位是每盎司 1,914 美元。

策略師說，若金價跌破每盎司 1,914 美元，將引發大規模拋售。金價可能會特別容易受到聯準會更加鷹派的影響，而出現更加激烈的盤整。

不過，OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，如果俄烏戰爭繼續打壓市場情緒，金價就可能會回到 2,000 美元。Moya 認為，俄烏戰爭看來不會立即緩和，這應該會為金價提供潛在的支撐。如果聯準會的決定顯示部分政策委員並不認同激進的升息，那麼金價可能朝向 2,000 美元攀升。

瑞士鑄金商龐博集團 (MKS PAMP Group) 金屬策略主管 Nicky Shiels 也上調黃金前景，預計今年平均金價為 2,000 美元，理由是其宏觀經濟假設發生變化。

Shiels 指出，最初認定停滯型通膨將為黃金帶來支撐，隨著俄羅斯出現惡性通貨膨和蕭條和經濟衰退的風險增加，這種樣的背景因素正在加速。另一個令人擔憂的趨勢則是，全球貨幣和支付體系和財富如今已經被政治化和武器化。

荷蘭銀行 (ABN AMRO) 貴金屬策略師 Georgette Boele 先前也預計，未來 2 年金價仍將保持高位，他也上調對黃金市場的預測，預計到今年年底金價將維持在每盎司 2,000 美元左右。

Boele 說，俄羅斯與烏克蘭的戰爭正對全球經濟造成混亂，各國對俄羅斯的經濟制裁將進一步破壞全球許多重要商品的供應鏈，包括能源、農業和工業金屬等。