Fed即將宣布利率決定 10年期美債殖利率升至2.16%

10 年期美債殖利率周三 (16 日) 早盤突破 2.16%，預計聯準會 (F) 將在下午宣布升息。

美東時間上午 6 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率微升 0.7 個基點至 2.167%。30 年期美國國債殖利率小跌 0.5 個基點至 2.498%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

自本周以來，在聯準會最新政策決定之前，10 年期利率已經飆升。

預計 Fed 將在周三宣布升息 25 個基點，為 2018 年以來首次升息。觀察人士還預計，Fed 將提供最新逐季預測，可能表態今年還會升息 5 到 6 次。

在為期兩天的會議於下午 2 點結束後，Fed 將宣布其決定和經濟預測。Fed 主席鮑爾將作簡報。

ING 策略師周三在報告中表示，預計 Fed 將在 2022 年升息 6 次，每次 25 個基點，並在 2023 年再升息 2 次。

他們表示，重要的是要注意 Fed 在影響長期利率方面的動態。

策略師表示：「Fed 更趨鷹派，例如將其點陣圖移動到接近本升息周期預期的升息次數，很可能會推高利率。」

俄羅斯對烏克蘭的入侵仍然是投資人關注焦點，官員之間的談判將於周三繼續進行。烏克蘭總統澤連斯基表示，與俄羅斯達成和平協議開始「聽來更接近現實」。

俄羅斯面臨幾十年來首次出現債務違約的可能性，周三到期的兩筆債務總額為 1.17 億美元。

周三將公布的美國經濟數據，2 月零售銷售數據及進出口物價定於美東時間上午 8:30 公布。

全國房屋建築商協會 3 月住房市場指數將於美東時間上午 10 點公布。

周三將拍賣價值 350 億美元的 119 天期票據。