〈美股盤後〉聯準會升息在即 科技股回神 道瓊收紅近600點

華爾街週二 (15 日) 等待俄烏談判消息，聯準會升息在即，油價續跌至 100 美元以下，能源股隨之淪陷，不過在投資人逢低買入科技股之下，道瓊收紅近 600 點，標普升逾 2%，四個交易日以來首次收漲。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週二持續第 4 輪談判，期望朝全面停火進行協商，烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 透露，談判過程非常艱難，存在根本性的矛盾，但肯定有妥協的空間，雙方週三將持續會談。

北約緊急峰會將於下週四 (24 日) 舉行，白宮週二證實，美國總統拜登將前往比利時赴會，與北約領袖商討烏俄戰爭危機，目前不確定是否將停留在波蘭或是會見烏克蘭總統澤倫斯基。

隨著美歐不斷擴大制裁，俄羅斯宣布將拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和參謀長聯席會議主席密利等 13 名機構負責人和美國知名人士列入俄羅斯「禁止入境名單」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 宣布，已經收到美國對俄羅斯要求的書面保證，即美國制裁俄國入侵烏國將不涉及俄伊貿易，這意味伊朗核協議談判將恢復且離最終敲定更近，此消息促使油價續跌，拖累能源股。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期 Fed 篤定升息 1 碼。隨著烏俄戰爭籠罩全球經濟，市場密切關注聯準會對經濟前景和未來利率走勢的預測。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.60 億例，死亡數突破 604 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 110 億劑疫苗。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股淪陷，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體勁揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.97%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.89%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.89%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.87%。

道瓊成份股多收紅，迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.01%；寶僑 (PG-US) 上漲 3.6%；家得寶 (HD-US) 上漲 3.2%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 5.06%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.34%。

費半成分股回神大漲。美光 (MU-US) 上漲 5.35%；AMD (AMD-US) 大漲 6.92%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 7.70%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.56%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.07%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.92%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 2.81%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.28%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 1.16%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 漲 0.92% 至每股 44.81 美元。英特爾週二宣布，未來 10 年將投資超過 330 億歐元 (879 億美元) 投資歐盟半導體研發及製造，範圍遍及法國、德國、愛爾蘭、義大利、波蘭及西班牙。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.97% 至每股 155.09 美元。不過天風國際分析師郭明錤週二推文透露，蘋果 Apple Car 項目團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。

蘋果 Apple Car 項目團隊傳出已解散一段時間 (圖片：翻攝 Appleinsider)

AMC Entertainment (AMC-US) 揚升 6.78% 至每股 14.48 美元，黃金和白銀生產商 Hycroft Mining Holding (HYMC-US) 暴漲 9.35%。AMC 宣布與加拿大基金經理人史普洛特 (Eric Sprott) 合作，斥資 5600 萬美元收購 Hycroft Mining Holding。

美國 Volvo (VLVLY-US) 與星巴克 (SBUX-US) 聯手合作共享充電站的全新運營模式，讓電動車主可以一邊充電、一邊享用咖啡，試營運範圍橫跨科羅拉多州丹佛和華盛頓州西雅圖，前者週二收黑 0.28%，後者收紅 4.83%。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 飆漲 11.93% 至每股 22.61 美元。投行 Bernstein 分析師 Aneesha Sherman 發布報告指出，面對市場的低預期，該股已有足夠的上漲空間，最壞的情況已被消化。

中概股近日血流成河，但週二大多反彈，京東 ADR (JD-US) 大漲 7.08%、拼多多 (PDD-US) 上漲 6.97%。美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 週二表示，近期已和中國監管部門舉行多次會談，雙方致力於達成一份審計合作協議，期望結束這場曠日持久的美中跨境審計監管拉鋸戰。

經濟數據

美國 2 月 PPI 年增率報 10%，預期 10%，前值 9.7%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 8.4%，預期 8.7%，前值 8.3%

美國 2 月 PPI 月增率報 0.8%，預期 0.9%，前值 1%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.6%，前值 0.8%

美國 3 月紐約州製造業指數報 -11.8，預期 7.25，前值 3.1

華爾街分析

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說，雖然市場應該出現一個緩解的反彈，但可能僅維持短暫時間，美股週二收紅，油價下跌和通膨數據，以及投資人對聯準會會議結果的預期，都是反彈的催化劑。而歷史數據顯示，股市往往在首次升息後的第一、第三和第十二個月上漲。

高盛分析師 Chris Hussey 表示，美股週二走高，因為投資人對金髮姑娘組合的經濟數據 (PPI 和製造業指數) 和油價再次大幅下跌做出積極反應，持續高通膨的前景可能不像有些人想像的那麼確定。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)