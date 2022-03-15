〈俄烏衝突〉西方租俄515架飛機恐有去無回 總價約100億美元

歐美等國家對俄羅斯實施大規模經濟制裁後，俄羅斯總統普丁週一 (14 日) 簽署新法，西方國際飛機租賃公司將無法收回租俄的 515 架飛機，未來恐面臨大規模經濟損失。

隨著西方國家制裁擴大，歐美等國飛機租賃公司必須在 3 月 28 日之前，中止和俄羅斯的飛機租賃合約並收回承租的飛機。

不過，俄羅斯總統普丁週一 (14 日) 簽署新法，批准俄羅斯航空公司可以將租賃的飛機直接在俄登記，在沒有外國認證下營運這些飛機，以確保民航領域活動不受間斷營運。

西方租俄 515 架飛機恐有去無回 總價約 100 億美元 (圖片：AFP)

俄羅斯航空公司擁有近 780 架租賃飛機，其中 515 架是俄羅斯各航空公司向外國公司租賃，總價值約 100 億美元。

國際法規中禁止民用飛機一次在多個國家註冊，俄羅斯此舉違反國際規則。航空顧問 Bertrand Grabowski 表示：「未先從之前的登記處註銷證明，以及沒有所有者同意的情況下註冊飛機是非法的行為，而且這構成了違約。」

隨著大規模違約潮即將湧現，西方租賃公司恐面臨巨大的損失，美國安柏瑞德航空大學教授 Vitaly Guzhva 表示，現在業內普遍共識是，這些飛機應該是收不回來了。

西方國際飛機租賃公司中，全球最大商用飛機租賃公司 AerCap 租給俄羅斯航空公司的飛機最多，約為 142 架，主要機型為空客 A320 和波音 737。另外一家大型飛機租賃公司 SMBC Aviation Capital 在俄羅斯擁有 35 架租賃飛機，兩家公司總部都位於愛爾蘭首都都柏林。

航空諮詢業者 AeroDynamic Advisory 常務董事 Richard Aboulafia 說：「雖然偶有夢魘，但整個航空市場出現脫隊單飛並藐視國際法的想法是前所未有的。」