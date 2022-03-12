烏克蘭「斷氖」危機 威脅全球晶片供應

多家外媒週五 (11 日) 報導，俄羅斯進攻烏克蘭超過 2 週，烏克蘭兩大氖氣供應商 Ingas 和 Cryoin 已暫停營運，斷供後恐將帶來漲價潮、加劇全球晶片荒危機。

烏克蘭是全球最大的「氖氣」供應商，氖氣是半導體晶片製程關鍵原料，主要用於製造晶片的雷射設備。烏克蘭兩大氖氣供應商 Ingas 和 Cryoin 供應全球 45% 到 54% 的半導體級氖氣供應。市調機構 Techcet 預估，去年全球晶片製造共消耗約 540 噸氖氣。

Ingas 和 Cryoin 表示，隨著俄軍對烏克蘭擴大攻擊，造成平民死亡並摧毀關鍵基礎設施，兩家公司都已暫停營業。

CFRA 分析師 Angelo Zino 表示，雖然晶片製造商手上的氖氣庫存量估計差異很大，如果戰爭持續下去，晶片生產可能會受到衝擊。

Zino 稱，如果庫存在 4 月前耗盡，且晶片製造商在全球其他地區沒有鎖定訂單，這可能意味著晶片供應鏈將受到更廣泛的限制，且無法為許多關鍵客戶生產最終產品。

氖氣斷供後恐將帶來漲價潮，國際貿易委員會 (USITC) 統計數字顯示，俄羅斯在 2014 年準備併吞克里米亞半島 (Crimea) 時期，氖氣價格曾暴漲 600%。

Supplyframe 公司行銷長 Richard Barnett 表示，烏克蘭以外的公司能開始生產氖氣，但要花上 9 個月至 2 年的時間才能大幅增加產能。