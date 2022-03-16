華爾街鬆口氣！拉斯金放棄Fed金融監理副主席提名 拜登可能另找溫和派

美國總統拜登提名的聯準會 (Fed) 副主席拉斯金 (Sarah Bloom Raskin) 周二 (15 日) 放棄繼續爭取此職務的機會，讓擔憂監管趨嚴的華爾街鬆一口氣，路透分析，拜登可能另外遴選立場較溫和人選，或是暫時保持懸缺。

民主黨進步派原本寄望拉斯金能恢復銀行監管強度，但她被爆料曾在 2017 年替金融新創公司 Reserve Trust 當說客，涉及利益交換，參議院銀行委員會的共和黨成員也陸續以拒絕參加投票等方式表達反對，理由是擔心在拉斯金領導下，融資給油氣產業的銀行會受到懲罰。

來自美國最大煤礦產地、西維吉尼亞州的民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 周一表示反對拉斯金的人事案，加上先前一些溫和派共和黨員的抵制，拉斯金人事案形同已遭參議院封殺。

拜登發布聲明表示，拉斯金遭遇「毫無根據的攻擊」，拜登並未提出替代人選。拉斯金則在放棄提名的信中說：「他們爭論著我對氣候變遷和相關成本坦率而公開的討論。」

在她放棄提名之後，參議院銀行委員會主席 Sherrod Brown 表示，本周將為剩下四位獲提名 Fed 官員舉行表決，包括主席鮑爾連任案，以及理事布蘭納德 (Lael Brainard) 出任副主席、庫克 (Lisa Cook) 和傑佛森 (Philip Jefferson) 出任理事。

參議院將表決延宕已久的鮑爾連任案。(圖: AFP)

拜登剩下的提名人選不見得可以輕鬆過關。參議院銀行委員會共和黨領袖 Pat Toomey 曾表示，他反對布蘭納德和庫克的人事案，但如果民主黨團結一致，參議院仍可以在沒有共和黨支持的情況下通過。

拜登可能提名溫和派人士

白宮接下來可能提名溫和派人選接替拉斯金，或是短期內先保持懸缺狀態。

Capital Alpha Partners 執行董事 Ian Katz 說：「如果白宮決定提名另一個人負責金融監理，我們假設將是某個立場更溫和的人。」

BTIG 政策主任 Isaac Boltansky 說，曾任財政部副部長、不久前仍擔任約翰霍普金斯大學行政官員的 Mary Miller，可能是新的 Fed 金監副主席人選。

白宮先前提名的金監副主席人選，除了拉斯金以外還有財政部副部長梁內利 (Nellie Liang)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、貨幣監理署 (OCC) 代理主席 Michael Hsu、歐巴馬執政時期的消費者金融保護局 (CFPB) 局長 Richard Cordray。