〈美股熱門股〉亞馬遜併米高梅交易 獲歐盟監管機構無條件批准

亞馬遜以 85 億美元收購電影製片商米高梅（MGM）交易如先前市場消息猜測，周二（15 日）順利獲得歐盟反壟斷機構無條件批准，這項好消息將有助亞馬遜與其他串流媒體對手 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 競爭。

歐盟執委會表示，兩家公司在內容製作方面並未明顯重疊，且米高梅的內容即便新增到亞馬遜 Prime Video 服務中，也不會讓亞馬遜在該領域市場地位產生重大變化，因此雙方併購交易不會在歐洲引發競爭擔憂，予以無條件批准。

雖然亞馬遜已過歐洲監管機構這關，但美國方面，美國聯邦貿易委員會（FTC）尚未決定是否批准該筆交易，華爾街日報（WSJ）3 月初時曾報導，亞馬遜已向 FTC 要求在最後審查期限前給出答案，倘若在期限截止前 FTC 仍未提出法律挑戰，將繼續推進這筆交易。

隨近年串流媒體激增，包括 HBO Max 和 Disney + 等近期出現的新服務，讓亞馬遜帶來收購更多節目豐富自家影音媒體的壓力，米高梅的大量影視內容提供豐富的串流媒體素材，此外其象徵性的《007》系列電影更是影史上最賺錢的版權，全球票房收入近 70 億美元。

此外，米高梅旗下還擁有 Epix 有線電視頻道，曾製作《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）、《冰血暴》（Fargo）、《維京傳奇》（Vikings）和《創智贏家》（Shark Tank）等熱門節目。

分析師表示，該筆交易將提升亞馬遜的串流媒體版圖，並吸引用戶訂閱亞馬遜的 Prime 會員，該服務提供快速配送服務、會員專屬商品折扣，以及免費音樂與影片串流等服務。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 2.95%，每股暫報 2,920.77 美元。