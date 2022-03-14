南韓2月ICT出口年增24% 創同期新高

韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 週一 (14 日) 公布最新統計數據，2 月資通訊科技 (ICT) 出口額年增 23.7% 至 188.8 億美元 (約新台幣 5,380 億元)，創下同期新高，也是連續第 11 個月正成長。

另外，南韓 2 月 ICT 產品進口額年增 23.9% 至 113.9 億美元 (約新台幣 3246 億元)，貿易收支報 74.9 億美元 (約新台幣 2,134 億元) 盈餘。

就主要出口品項來看，南韓 2 月份的半導體出口年增 24% 至 104.6 億美元、連續 10 個月超越 100 億美元，記憶體晶片出口年增 21.4% 至 63.4 億美元，顯示器出口在 OLED 面板助攻之下年增 39.3% 至 22.5 億美元，電腦 / 周邊機器出口年增 47.8% 至 15.8 億美元；另一方面，行動電話出口年減 4.9% 至 9.8 億美元。

以國家地區來看，2 月南韓出口到中國 / 香港市場報年增 20.7% 至 84.7 億美元，出口到越南市場報 30.9 億美元，出口到美國市場報 20.8 億美元，出口到歐盟市場報 12.2 億美元，出口到日本市場報 3.3 億美元。

貿易收支方面，2 月南韓對中國貿易出現 44.7 億美元盈餘，對越南出現 20.8 億美元盈餘，對美國出現 14.6 億美元盈餘，對歐盟也出現 6.6 億美元盈餘等；另一方面，對日本貿易則出現 6.6 億美元虧損。