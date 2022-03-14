台灣科技廠受惠蘋果推新品 2月營收年增18%

《日本經濟新聞》調查台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技公司，結果顯示 2022 年 2 月份整體營收金額達新台幣 1 兆 1124 億元，年增 18.7%。雖然半導體短缺問題嚴重，當前出貨未有問題發生，但未來發展仍有待觀察。

半導體短缺問題持續，2 月台灣晶圓代工廠商的產能持續滿載，業績表現暢旺。其中台積電 (2330-TW)2022 年 2 月份的合併營收年增 37.9% 至新台幣 1469 億元；聯電 (2303-TW)2 月份合併營收年增 39.2% 至新台幣 208 億元，再創單月歷史新高。

台積電和聯電都在今年初調漲代工價格，結果也都反映在營收表現，預料今後動能仍將持續暢旺。

另一方面，EMS 製造大廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 的 2 月營收表現也同樣亮眼。其中鴻海年增 13.2% 至新台幣 4550 億元，和碩年增 58.3% 至新台幣 851 億元。

蘋果 (AAPL-US) 日前發表了第三代 iPhone SE、第五代 iPad Air，以及全新桌上型電腦 Mac Studio 等，這也讓台灣 EMS 生產廠商的營收大增。

不過，如此亮眼的營收表現能否持續下去，則還有必要觀察。去年 9 月蘋果推出新品之後，鴻海的營收表現在一開始時大幅增長，但後來到了 10 月、因為晶片短缺緣故而出現下滑。

和碩總經理暨執行長廖賜政上周四 (10 日) 在法說會上表示，今年半導體缺料問題能否在下半年時改善，還必須持續觀察。