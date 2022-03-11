俄國經濟面臨深度衰退！IMF預告將下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四 (10 日) 表示，烏俄戰爭和各國對俄國大規模制裁，引發全球貿易萎縮、食品和能源價格大幅飆升、俄國正進入深度經濟衰退，將迫使 IMF 再度下調全球增長預測。

喬治艾娃週四指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，各國對俄國實施前所未有的制裁，導致俄國經濟突然萎縮，今年面臨「深度衰退」，該國債務違約不再被視為不可能。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，各國對俄國實施前所未有的制裁，導致俄國經濟突然萎縮，今年面臨「深度衰退」 (圖片：AFP)

世界銀行首席經濟學家 Carmen Reinhart 週三表示，俄羅斯和白俄羅斯正接近債務違約。

喬治艾娃提到，這場戰爭將持續多久是主要不確定因素。戰爭帶來的一些溢出效應，包括大宗商品價格上漲，可能會給世界經濟帶來問題，抑制增長。

喬治艾娃還提到，戰爭促使通膨飆升意味許多國家已開始的貨幣緊縮政策將比預期走得更快、更遠，這將對拉丁美洲、加勒比海地區、埃及等一些中東國家和許多非洲國家料將帶來嚴重後果。

喬治艾娃表示，下個月中旬發布的最新的《世界經濟展望報告》將再度下調全球增長預測，不過她沒有透露詳細的預估值。

IMF 上月 25 日發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計 2022 年全球經濟將增長 4.4%，比去年 10 月份預測值下調 0.5 個百分點，主因為美國和中國的預測遭下調。

由於新冠疫情、通膨上升、供應鏈中斷和美國貨幣緊縮相關的風險，IMF 將美國經濟今明兩年預計將分別增長 4% 和 2.6%，中國經濟將分別增長 4.8% 和 5.2%。