〈俄烏衝突〉美新一波制裁可能鎖定俄國核能巨頭Rosatom

隨著俄羅斯入侵烏克蘭持續，美國對俄羅斯祭出一系列的經濟制裁，多家外媒週三 (9 日) 引述消息人士報導，美國目前正考慮制裁俄羅斯核能巨頭 Rosatom。

美國週二宣布制裁俄羅斯石油和其他能源產品，但目前鈾礦銷售和相關交易尚未納入制裁範圍，不過白宮週三傳出正評估制裁俄羅斯國營核能材料供應商 Rosatom 的可能性。

消息人士透露，白宮目前仍在諮詢核能業界的意見，尚未作出最後決定，不確定事件對美國核電廠的影響。

Rosatom 成立於 2007 年，是俄國最大的發電公司，唯一生產鈾 (uranium) 的企業，俄羅斯和周邊國家生產的鈾礦最便宜，Rosatom 目前是全球主要鈾供應商，向多個核電廠提供鈾及技術支援，為俄羅斯的重要收入來源。

此前美方祭出的俄羅斯石油禁令將核原料鈾剔出制裁名單外，反映出美國在一定的程度上仍要依賴俄國，而美企也在支持俄國經濟。

美國能源資訊署 (EIA) 和世界核協會 (World Nuclear Association) 數據顯示，美國仰賴俄國和哈薩克、烏茲別克為美國核電廠供應約半數的鈾礦，產出全美約 20% 的電力。

週二傳出杜克能源 (DUK-US)、艾索倫電力 (EXC-US) 等核能發電公司組成的貿易組織美國國家能源協會 (National Energy Institute) 正在遊說白宮豁免俄國鈾礦。

美國國會表示，將更關注俄國作為全球鈾和其他金屬生產國的實力，積極尋找替代來源。