領土第一大國GDP輸廣東 俄羅斯經濟「失落20年」

俄羅斯是擁有極大國際影響力的軍事大國，也是全球領土最大的國家，但俄國也是一個體弱多病、每況愈下的經濟體，俄國經濟「失落 20 年」，五年後很可能被擠出世界前 20 大經濟體。

世界銀行的數據顯示，去年俄國國內生產毛額（GDP）的規模為 1.77 兆美元，僅為中國的 10%。同年廣東 GDP 達到 1.92 兆美元，江蘇為 1.79 兆美元，均超過俄國。換句話說，就 GDP 規模而言，俄國只能排中國第三名。

從人均 GDP 角度來看，去年中國達到 1.25 萬美元，小勝俄國的 1.2 萬美元，但中國總人口幾乎是俄國的 10 倍。

中俄兩國大企業在 20 年間從旗鼓相當演變成天淵之別。2000-2020 年，在世界前 500 強企業中，俄企家數從 2 家增至 4 家，陸企則從 10 家激增至 143 家，超越美國，位居世界第一。

雖然中國的上榜公司仍以國企為主，但也不乏小米 (01810-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 、京東等民營巨頭，他們大多是近 20 年崛起的科技大咖。

俄國總統普丁曾說：「給我 20 年，還你一個強大的俄羅斯」，但現實很殘酷，對俄國而言，這更像是「失落的 20 年」。

近 20 年來，全球經濟活力主要來自以網路平台為代表的科技創新企業，俄國卻在這條重要跑道上掉隊。

PwC 提出的數據顯示，去年全球市值前 20 大科技企業中，美國占 13 家，中國 3 家（騰訊、阿里巴巴、美團 (03690-HK) ），台灣（「護國神山」台積電 (2330-TW) ）、南韓（三星電子）、荷蘭及印度各一家，俄國無一斬獲。

雪上加霜的是，過去 20 年，俄國一直是全球主要移民輸出國之一，上百萬名企業家和精英份子遠走他鄉，帶走千億美元資本和無法估量的知識。

2018 年 5 月，普丁信誓旦旦要在 2024 年前讓俄國 GDP 規模擠進全球前五強，但以目前趨勢來看，未來五年俄國很可能跌出全球前 20 大經濟體，人均 GDP 更被擠出世界 70 名之外。