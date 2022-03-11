〈俄烏衝突〉俄對飛機、汽車、小麥等祭出口管制 報復西方制裁

為了報復西方一連串制裁，俄羅斯周四 (10 日) 對 200 多項商品祭出口管制，包括今年年底前禁止出口飛機、汽車等，小麥等農作物在 8 月 31 日之前也不得出口到歐亞經濟聯盟 (EEU) 成員國。

俄國禁止今年年底前出口的項目，包括電信、醫療、汽車、農作物和科技設備，以及一些林業產品，目的在「確保國內市場穩定」。

其他研擬中的進一步措施，包括限制外國船隻進入俄國港口、允許俄國航空業者把向西方企業租賃的飛機登記為自己的資產。英國上周禁止俄國營運的船隻，歐盟尚未跟進。

此外，根據俄國經濟部公告，為了確保國內糧食無虞，從 3 月 15 日到 8 月 31 日，將禁止向 EEU 成員國出口小麥、黑麥、大麥、玉米，也將對粗糖實施限制性措施。

EEU 成員國除了俄羅斯以外，還包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯。

西方國家對俄羅斯祭出一連串制裁，包括凍結外匯存底、阻止特定銀行環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，英美更相繼禁止石油進口，加上西方企業紛紛撤出俄國業務，俄國經濟日益遭到國際社會孤立。

對此俄國日前宣布將以出口禁令作為反制措施，並在周四批准一項新政策，針對撤離俄國外資資產收歸國有跨出第一步。

俄國總統普丁周四表示，西方對俄羅斯的制裁，最終將以糧食和能源價格上漲等形式反彈回去，他強調莫斯科不但有能力解決問題，甚至會在這個過程中變得更強大。

然而俄國總理 Alexander Novak 周四則向國會議員坦言，原油和油品出口已經面臨阻礙。他說，雖然 3 月交貨能按照計畫執行，但 4 月會受阻，「我們正在遭遇一些問題，尤其是融資。」