汽油價格狂飆迫使人們轉向電動車 傳特斯拉訂單激增

科技網站《Electrek》引述知情人士的話報導，特斯拉 (TSLA-US) 的美國訂單正在飆升，因為創紀錄的汽油價格讓更多人轉向電動車。

然而，這種現象並不會明顯影響其交車時程，因為這家汽車製造商仍然苦於生產受限。

在烏克蘭危機和對俄羅斯施加壓力以結束其入侵的制裁下，石油和天然氣價格大幅上漲。

原油現在每桶超過 100 美元，美國加油站的平均汽油價格為每加侖 4.25 美元；某些地區更超過每加侖 5 美元。

現在，許多有能力購買新車的人正在轉向電動車。有些是出於沮喪，有些是因為在計算擁有成本並意識到電動車其實比汽油車更便宜。

特斯拉是美國最大電動車品牌，該國大約 80% 的電動車都是特斯拉。不出所料，該公司開始感受到來自汽油價格壓力的訂單暴增。

熟悉此事的消息人士指出，特斯拉本周在美國許多地區的訂單激增。

報導引述一位熟悉特斯拉訂單的消息人士指出，這家汽車製造商本周在受汽油價格影響最嚴重部分地區的訂單較上周增加了 100%。

然而，訂單的激增不會在短期內影響特斯拉的業績，因為這家汽車製造商已經積壓了大量訂單並且生產受到限制。

在美國，特斯拉預計 2022 年 7 月交車基礎版 Model 3，在 2022 年 9 月交車熱門的 Model Y。

德州 Gigafactory 開始生產和交車可能會在今年下半年有所幫助，但目前預計交車時間會延長。

預計其他汽車製造商的電動車需求也將增加，例如現代 Ioniq 5 和福斯 ID.4，但這些車輛的供應有限且等待名單很長。