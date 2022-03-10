特斯拉義氣相挺！烏籍員工若赴戰場 薪水照發3個月

特斯拉正積極支持烏克蘭對抗俄軍入侵，除了為試圖逃離烏克蘭的電動汽車車主提供免費充電站「Supercharger」服務，向烏克蘭發送 Powerwall 電池，特斯拉還告訴其烏克蘭籍員工，如果他們必須赴戰場保衛國家，薪資將照發 3 個月。

俄羅斯入侵烏克蘭後第 12 天，特斯拉於週一發給歐洲、中東和非洲地區員工內部信中提到，那些被烏克蘭政府徵召抗俄的烏籍員工，特斯拉將保留其職位並續發至少 3 個月的薪水。該郵件中未提此福利是否會擴展到北美和其他地方的員工。

特斯拉計劃 3 個月後將重新評估俄羅斯在烏克蘭的戰爭及其員工的情況。

同時，該郵件還提到，特斯拉之前與 SpaceX 合作，特斯拉德國能源團隊組裝並提供鋰電池儲能系統，向烏克蘭捐贈 Powerwall 電池，用於 Starlink 衛星服務相關設備。特斯拉自豪寫道：「這是以真正的特斯拉方式，不到 3 天的時間內就完成解決方案。」

特斯拉 Powerwall 電池 (圖片：AFP)

儘管特斯拉不在烏克蘭營運，但烏克蘭約有 5,000 名特斯拉車主和其他電動汽車車主可以在波蘭、匈牙利和斯洛伐克的一些特定站點，免費使用「Supercharger」充電服務。

不過，特斯拉並不是唯一一家支持烏克蘭的汽車製造商，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國通用汽車和福特等汽車製造商亦迅速採取行動，暫停其在俄國的業務。Stellantis 在 3 月 2 日宣布建立一個支援團隊，全天候運作支持和照顧公司 71 名烏克蘭員工健康和安全。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收紅 4.19% 至每股 858.97 美元。通用汽車 (GM-US) 揚升 5.17% 至每股 42.28 美元。福特 (F-US) 上漲 2.12% 至每股 16.37 美元。Stellantis (STLA-US) 飆漲 11.52% 至每股 15.97 美元。