〈俄烏衝突〉高盛宣布退出俄國業務 華爾街首家撤離俄國的大型銀行

高盛（Goldman Sachs）周四（10 日）表示將關閉在俄國業務，成為華爾街第一家因俄烏衝突而撤離俄羅斯的大型銀行。

高盛周四聲明表示：「公司正按照監管許可要求逐步減少在俄國司業務。」不過高盛在俄國業務占整體比重不大，有知情人士表示，高盛是逐步關閉在俄國業務，並非立即退出，而且即便完全退出，對其造成的影響也不大。

根據高盛先前在 2021 年底公布的年度報告，對俄羅斯信貸曝險為 6.5 億美元，其中大部分與非主權對手方或借款人有關。

高盛發言人表示，雖然公司正在退出俄國，但仍在交易與該國相關的公司債，此外，公司目前正在調度駐俄員工，已有部分人調往杜拜。

其實大多數美國銀行在俄國業務規模都不大，根據文件顯示，截至 2021 年底花旗 (C-US) 對俄曝險最大，為 98 億美元。

美銀 (BAC-US) 分析師表示，高盛在俄國曝險預估為 9.4 億美元，其中包括 6.5 億美元的信貸曝險，占其總資產不到 0.1%，分析師也說，包括摩根大通(JPM-US)、摩根士丹利(MS-US)、美銀本身在內的銀行都沒有在文件中披露對俄國曝險，這意味著這些銀行與俄國往來有限。

此外，早在俄烏衝突爆發前，花旗就披露出售俄國消金業務計畫，然而因這次西方國家對俄國展開金融制裁後，買家縮手，迫使花旗可能只能選擇關閉營運，恐面臨近百億美元損失。

截稿前，高盛 (GS-US) 股價下跌 1.88%，每股暫報 327.22 美元。