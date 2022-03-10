特斯拉大調漲 中德美加四地同步漲價

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 大調漲，同步調高中國、德國、美國、加拿大四地的售價，影響 Model 3、Model Y 等車款，其中在大陸市場的售價上調人民幣 10,000 元。

特斯拉中國官網周四（10 日）顯示，特斯拉已將 Model 3 高性能版的價格調高至人民幣 34.99 萬元起，較原本售價多 10,000 元；Model Y 長續航、高性能版的價格分別為 35.79 萬元及 39.79 萬元，也較之前售價多 10,000 元。

上次特斯拉漲價是在去年 12 月 31 日，去年以來國產 Model 3 已六度調整價格。官網的數據顯示，目前 Model 3 和 Model Y 的交車時間為 16 至 20 周。

中國乘聯會周二公布的數據顯示，上月特斯拉中國的交車量達到 56,515 輛，為連續第六個月交車量突破 5 萬輛。

特斯拉表示，進入中國後，積極打造完整新能源產業供應鏈，目前特斯拉上海工廠的零部件本土化率已超過 90%，在提升新能源車生產效率之際，創造更多高附加價值就業機會。

特斯拉美國官網也顯示，Model Y 長續航版售價上調 1,000 美元至 59,990 美元，Model Y 高性能版售價上調 1,000 美元至 64,990 美元。

特斯拉在加拿大市場的 Model Y 長續航版售價，調高 2,000 美元至 78,990 美元，Model 3 長續航版調漲 2,000 美元至 68,990 美元。特斯拉在德國市場的 Model 3 長續航、高性能版價格，分別為 54,990 及 58,990 歐元，均漲價 3,000 歐元。