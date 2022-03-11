〈美股盤後〉烏俄談判陷入僵局 晶片股重創 費半收黑逾2%

烏俄談判陷入僵局 晶片股重創 費半收黑逾2%
烏俄談判陷入僵局 晶片股重創 費半收黑逾2%

俄羅斯與烏克蘭外交部長週四 (10 日) 舉行，但雙方沒有就停火達成共識，隨著外交解決烏俄戰爭希望破滅，澆熄華爾街逢低買入的動力，晶片股重創，十年期美債殖利率升破 2%，原物料價格保持高位，四大指數全數殞落，標普和道瓊終場收跌逾 0.3%，那指收黑 0.95%，費半挫逾 2%。

政經消息，烏俄兩國外交部長週四於土耳其就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判，為兩國開戰以來首次高層級官員的會面，不過雙方仍未就停火達成共識，戰爭仍將持續。

數十家來自美國、歐洲和日本等外企已關閉或暫停其在俄國營運與服務，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週四批准將近期撤離俄國的外企資產國有化的計畫，據悉包括蘋果等 59 家在俄外企已列入國有化名單。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四表示，烏俄戰爭和各國對俄國大規模制裁引發全球貿易萎縮，食品和能源價格大幅走升，俄國正進入深度經濟衰退，將迫使 IMF 下調全球增長預測。

美國財務部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，美國及其盟國正在考慮對俄國實施額外制裁，儘管現有制裁對俄國經濟造成巨大打擊，此外，她認為中國的角色行動並無削弱西方制裁俄羅斯的效果。

美中消息方面，美國證券交易委員會 (SEC) 週四公布一份包括 5 間中概股公司的名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體 、和黃醫藥。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.52 億例，死亡數突破 602 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 109 億劑疫苗。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 112.18 點，或 0.34%，收 33,174.07 點。
  • 那斯達克指數下跌 125.58 點，或 0.95%，收 13,129.96 點。
  • 標普 500 指數下跌 18.36 點，或 0.43%，收 4,259.52 點。
  • 費城半導體指數下跌 71.1 點，或 2.17%，收 3,211.1 點。
標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅，能源、非必需消費品和公用事業領漲，資訊科技、必需消費品和金融領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅，能源、非必需消費品和公用事業領漲，資訊科技、必需消費品和金融領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.72%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.66%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.41%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.01%。

道瓊成份股逾半收黑。寶僑 (PG-US) 下跌 2.57%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.16%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.95%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.74%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.27%。

費半成分股一片血染，僅德州儀器 (TXN-US) 收漲。美光 (MU-US) 下跌 4.68%；AMD (AMD-US) 下跌 4.13%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.55%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.84%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.53%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.04%。

台股 ADR 僅中華電信一枝獨秀。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.94%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.72%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.78%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 週三盤後時段宣佈 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫，亞馬遜週四逆勢而上，收紅 5.41% 至每股 2,936.35 美元

美債殖利率曲線持續趨平，銀行股承壓，高盛 (GS-US) 下跌 1.11% 至每股 329.90 美元。摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.18% 至每股 131.86 美元。高盛週四開出首槍，宣布將關閉在俄國業務，成為華爾街第一家因俄烏衝突而撤離的大型銀行，摩根大通隨後表示跟進逐步退出俄國市場。

新一波中概股下市消息促使賣壓湧現，百濟神州 (BGNE-US) 下跌 5.87%、百勝中國 (YUMC-US) 大跌 10.98%、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 下跌 9.02%、盛美半導體 (ACMR-US) 暴跌 22.05%、和黃醫藥 (HCM-US) 下跌 6.53%。其他中概股也遭殃，阿里巴巴 (BABA-US) 大跌 7.94%、百度 (BID-US) 大跌 6.29%，蔚來 (NIO-US) 暴跌 11.90%。

京東 ADR (JD-US) 大跌 15.83% 至每股 52.52 美元。京東週四公布第四季財報，雖然營收年增 23% 至人民幣 2,759 億元 (合 436.4 億美元) 略高於市場預估 2,744.5 億元，但由於營運成本飆升、消費者支出放緩，增幅為 6 季以來最疲軟，第四季經調整後每股獲利報人民幣 2.21 元，優於分析師預估的 1.54 元。

經濟數據

  • 美國 2 月 CPI 年率報 7.9%，預期 7.8%，前值 7.5%
  • 美國 2 月 CPI 月率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.6%
  • 美國 2 月核心 CPI 年率報 6.4%，預期 6.4%，前值 6%
  • 美國 2 月核心 CPI 月率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.6%
  • 美國上周 (截至 3/5) 初領失業金報 22.7 萬人，預期 21.7 萬人，前值自 21.5 萬人上調至 21.6 萬人
  • 美國上周 (截至 2/26) 續領失業金報 149.4 萬人，預期 145 萬人，前值自 147.6 萬人下調至 146.9 萬人
綠：美國 CPI 月增率，藍：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge) 
綠：美國 CPI 月增率，藍：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge) 

華爾街分析

美國通膨創 40 年來新高，Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 指出：「目前市場風險在於，人們目前正在忍受的通膨可能會變得更加根深蒂固，就像上世紀 70 年代那樣。這就是為什麼聯準會如此執著於從 3 月開始升息。」

FBB Capital Partners 總裁 Mike Mussio 表示，市場在希望和恐懼之間搖擺不定，投資人期待潛在停火或達成某些積極談判成果。

指數和分析提供商 Qontigo 應用研究董事總經理 Melissa Brown 表示：「銀行股面臨的不利因素顯然是俄國的曝險，但也有殖利率曲線趨平的因素，只要短天期殖利率較低，較高的利率對銀行來說是可以接受的，但如果不是這樣，那將損害銀行獲利。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)

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