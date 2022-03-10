亞馬遜宣布「1拆20」股票分割計畫 砸100億美元回購股票

亞馬遜 (AMZN-US) 於週三 (9 日) 美股盤後時段宣布「1 拆 20」的股票分割計畫，以及最高 100 億美元的庫藏股計畫，其盤後股價一飛沖天，噴漲逾 10%。

亞馬遜指出此次股票分割計畫將使公司在管理亞馬遜股權方面擁有更大的靈活性，並使潛在投資人更容易取得該公司股票。

亞馬遜稱，分割股票計畫仍需在 2022 年股東大會上獲得股東批准，目前股東大會定於 2022 年 5 月 25 日舉行。

亞馬遜最近一次拆股要追溯到 1999 年 (圖片：AFP)

亞馬遜週三還宣布最高 100 億美元的庫藏股計畫，為上市 25 年以來最大的股票回購計畫。該公司將不定期回購股票，而且該計畫沒有固定的到期日。

亞馬遜過去曾三度將股票分割，而且都發生在 1990 年代期間，1998 年將 1 股拆成 2 股、1999 年推動二次股票拆分，一次為 1 股拆 3 股，另一次為 1 股拆成 2 股。

該公司計劃在今年 6 月 3 日或前後執行股票分割。自上一次拆分以來，亞馬遜股價已暴漲 4,579.2%。亞馬遜股價週三收盤價為每股 2,785.58 美元。如果該價格僅除以 20，則每股價格將縮水至約 139.28 美元。

由於道瓊工業指數是「股價加權」指數而非「市值加權」指數，亞馬遜分割股票後，將讓亞馬遜有望納入道瓊工業指數的成分股。