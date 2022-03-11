〈財報〉甲骨文Q3獲利遜色 Q4財測符合預期 盤後挫6%後拉回

商務軟體製造商甲骨文 (ORCL-US) 周四 (10 日) 公布 2022 會計年度第三季獲利遜於分析師預期，盤後股價一度大跌 6%，爾後回彈收斂。

第四財季財測 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS：調整後 1.35 美元至 1.39 美元 vs. 1.38 美元

營收：年增 3% 至 5% vs. 年增 4.8% 至 117.6 億美元

甲骨文第三財季宣布有意以 283 億美元現金收購健康記錄管理軟體開發商 Cerner。

Catz 指出，第四財季財測不含 Cerner 收購交易帶來的任何貢獻，雖然該交易可能在第四財季完成。

不計盤後走勢，甲骨文今年迄今股價下跌 12%，同期 S&P 500 指數下跌約 11%。

第三財季 (2 月 28 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS：調整後 1.13 美元 vs. 1.18 美元

營收：年增 4% 至 105.1 億美元 vs. 105.1 億美元

純益：年減 54% 至 23.2 億美元

兩項投資導致純益下降。甲骨文表示，基因定序技術公司 Oxford Nanopore 的股價暴跌以及 Arm 服務器晶片製造商 Ampere Computing 的營業虧損，令公司獲利受損。

甲骨文表示：「我們仍相信，對這兩家先進技術公司的投資將為公司實現相當強勁的回報。」

甲骨文短期遞延營收為 78.7 億美元，低於 StreetAccount 80.1 億美元的共識預期。

甲骨文持續面臨供應短缺。甲骨文向企業販售硬體以利其部署資料中心。甲骨文執行長 Safra Catz 表示：「我們無法照期待的那樣，快速滿足所有需求。」