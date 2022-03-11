SEC開第一槍 5家中概股陷摘牌危機

中概股周四（10 日）表現一面倒，有觀察人士認為，這是因為日前美國證券交易委員會（SEC）依照「外國公司問責法案」（HFCAA）判定有五家中概股違反該法，將其列入預定摘牌名單，進而影響中概股走勢。

依照法案，如果外國上市公司連續三年未通過美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）審查，則 SEC 有權將其從交易所摘牌。

SEC 在周二（8 日）時敲定這份臨時名單，包括百勝中國（Yum China）、百濟神州（BeiGene）、再鼎醫藥（Zai Lab）、盛美半導體（ACM Research）、和黃醫藥（HUTCHMED）五家中概股。

5 家遭 SEC 列入預定摘牌名單的中概股。(圖片：SEC)

這五家公司是首批未遵守 HFCAA 法案而遭 SEC 列入摘牌名單的中概股，不過這些公司仍可在 3 月 29 日前向 SEC 提供證據，證明自己不具備被摘牌條件。

KraneShares 首席投資長 Brendan Ahern 表示，所有中概股最終都有可能出現在 SEC 的摘牌名單上，因為中國法律禁止審計機構向美國機構提供審查文件，因此每家中概股都無法滿足 PCAOB 審查要求。

Ahern 指出，SEC 目前尚未採取行動讓列入名單的公司下市，不過 SEC 主席 Gary Gensler 去年曾表示，行動已開始，最快未來三年就會有公司被摘牌。

截稿前，百勝中國 (YUMC-US) 盤中下跌 10.80%，每股暫報 44.43 美元、百濟神州 (BGNE-US) 下跌 5.29%，每股暫報 185.13 美元、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 下跌 10.92%，每股暫報 34.76 美元、盛美半導體 (ACMR-US) 下跌 25.12%，每股暫報 61.29 美元、和黃醫藥 (HCM-US) 下跌 7.99%，每股暫報 18.19 美元。