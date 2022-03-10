〈美股盤後〉道瓊脫離修正區 那指揮別熊市 台積電ADR大漲近5%

俄烏局勢出現曙光，風險情緒改善，國際油價週三 (9 日) 崩跌逾 10%，十年期美債殖利率回升 1.9% 以上，美元和金價下滑，四大指數早盤開高走高，道瓊終場收紅逾 650 點，脫離修正區，標普揚升逾 2.5%，那指勁揚逾 3.5%，告別技術性熊市，台積電 ADR 衝高近 5%，費半喜漲 3.97%。

政經消息，俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴和土耳其外長卡夫索格魯週四將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的三方會議，烏克蘭總統澤倫斯基一名外交政策高級幕僚指出，在得到安全保證的前提下，烏克蘭願意與俄國討論有關中立地位的要求。

烏克蘭總統澤倫斯基此前亦表態讓步，不再要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織 (NATO)，但希望得到「安全保證」，烏克蘭申請加入北約是俄國入侵的理由之一。立陶宛總統瑙塞達 (Gitanas Nauseda) 週三警告，如果普丁入侵烏克蘭成功，將意味著第三次世界大戰的開始。

由於近日俄國入侵烏克蘭威脅到全球供應，油市動盪，阿拉伯聯合大公國和伊拉克暗示石油輸出國組織及其產油盟國 (OPEC+) 可能有更大的增產意願，促使油價週三暴跌，拖累能源股表現。

美國總統拜登傳本週將簽署一項行政命令，目標是針對加密貨幣建立一個全盤的監管架構，市場樂觀情緒刺激，比特幣一度躍升至 42,000 美元以上，區塊鏈股相應受惠。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.50 億例，死亡數突破 601 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 109 億劑疫苗。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 653.61 點，或 2%，收 33,286.25 點。

那斯達克指數上漲 460 點，或 3.59%，收 13,255.55 點。

標普 500 指數上漲 107.18 點，或 2.57%，收 4,277.88 點。

費城半導體指數上漲 125.31 點，或 3.97%，收 3,282.18 點。

標普 11 大板塊僅能源與公用事業 2 大板塊收黑，資訊科技、金融和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.50%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 4.31%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 4.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.40%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.59%。

道瓊成份股以 Salesforce 領漲。Salesforce (CRM-US) 上漲 5.77%；美國運通 (AXP-US) 上漲 5.37%；Nike (NKE-US) 上漲 4.74%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.5%；威訊通訊 (VZ-US) 跌 0.32%。

費半成分股幾乎全數收紅。艾司摩爾 (ASML-US) 飆漲 8.43%；美光 (MU-US) 上漲 2.95%；AMD (AMD-US) 上漲 5.23%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 6.97%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.60%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.21%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.27%。

台股 ADR 悉數走揚。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 4.95%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 5.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.44%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.86%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 2.40% 至每股 2,785.58 美元，盤後股價一飛沖天，噴漲逾 10%。亞馬遜週三盤後時段宣布 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫。此前，投行 Barclays 維持亞馬遜「增持」評級，分析師認為亞馬遜將進一步轉向 AWS 等利潤率更高的業務，可能在今年上調其估值。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.50% 至每股 162.95 美元。蘋果週二舉行春季新品發布會，推出 5G iPhone SE 3、iPad Air 5 及 AirPods Pro 2 等新品。一些分析師認為蘋果此舉將持續推動公司在今年取得創紀錄的銷售表現。

Netflix (NFLX-US) 上漲 4.98% 至每股 358.79 美元。投行 Wedbush 將 Netflix 從表現不佳上調至中性評級，預計 該公司股價近期不會大升，但 Netflix 的先發優勢和龐大訂戶基礎，為該公司提供幾乎無法擊潰的競爭優勢。

由於油價大幅下跌，航空股和郵輪股週三走高，聯合航空 (UAL-US) 大漲 8.27%、皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 上漲 5.45%、挪威郵輪 (NCLH-US) 大漲 8.46%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 大漲 8.68%。

經濟數據

美國 1 月 JOLTs 職位空缺報 1,126.3 萬，前值 1,092.5 萬

美國上周 EIA 原油庫存變動報 - 186.3 萬桶，預期 - 125 萬桶，前值 - 259.7 萬桶

華爾街分析

投行 Janney Montgomery Scott 指出，美股週三出現反彈，是因為有利的地緣政治消息和逢低買入緩解標普 500 等美股主指賣超的狀況。

Global X 副投資組合策略師 Michelle Cluver 指出：「華爾街對大宗商品價格的高度關注，特別在禁止從俄羅斯進口能源的情況下，經濟增長的問題越來越成為人們關注的焦點。」

FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 表示：「美股週三走揚，但這並不意味著波動已經結束，宏觀和微觀的經濟局勢仍在變化，西方國家仍在努力制裁俄羅斯能源，戰爭持續時間和結果仍是一個很大的未知數。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)