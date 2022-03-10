〈俄烏衝突〉Sony加入反制！PS主機、遊戲均停止供貨俄羅斯

Sone (SONY-US) (6758-JP) 周三 (19 日) 聲明表示，已停止在俄羅斯銷售其 PlayStation 電玩主機和遊戲軟體，加入反制俄國侵略烏克蘭之舉的企業行列，以 Sony 在俄國市占而論，這是迄今電玩界最重大舉措。

Sony 電玩遊戲部門代表周三聲明，Sony 所有軟體和硬體已停止向俄國出貨，包括新賽車遊戲《Gran Turismo 7》也不會在俄國發布，日後 PlayStation 商店也將撤出俄羅斯。

該公司聲明中說：「Sony 與國際社會一同呼籲實現烏克蘭和平。」

「為了支持人道主義援助，Sony 集團公司宣布向聯合國難民事務高級專員辦事處 (UNHCR) 和國際非政府組織救助兒童會捐款 200 萬美元，以支持這場悲劇的受害者。」

美國指標性企業麥當勞 (MCD-US)、可口可樂 (KO-US)、百事可樂 (PEP-US) 和星巴克 (SBUX-US) ，前一日甫宣布暫停在俄羅斯的業務。

上周開始，電玩遊戲企業也採取措施切斷與俄羅斯的聯繫。旗下擁有《電馭叛客 2077》、《巫師》等知名作品的波蘭開發商 CD Projekt (CDR-US) 和藝電 (EA-US) 已宣布將禁止在俄羅斯和白俄羅斯銷售其所有遊戲和內容。

微軟 (MSFT-US) 上周五宣布停止在俄羅斯銷售其所有新產品和服務，包括 Xbox 遊戲機、軟體和訂閱服務。《要塞英雄》開發商 Epic Games 翌日跟進，宣布「遊戲中暫停與俄羅斯貿易」，但稱「自由世界應該保持所有對話渠道暢通」，所以不阻止訪問其他通訊工具。

Sony 決定加入反制俄羅斯行列，是迄今電玩界最重大舉措，因業內人士表示，Sony 電玩主機在俄羅斯市占最大。

研究公司 IDC 的遊戲主管 Lewis Ward 表示：「PlayStation 擁有最大安裝基礎，所以如果以財務角度考量，電玩主機領域內最難做出這個決定的企業就是 Sony。」

烏克蘭數位部長 Mykhailo Fedorov 此前曾呼籲微軟和 Sony 封鎖所有俄羅斯和白俄羅斯帳戶，並取消在兩國的任何活動計畫。