〈俄烏衝突〉Discovery宣布暫停在俄業務 15個頻道全數停播

俄烏戰事延燒，許多公司紛紛暫停在俄羅斯業務，電視頻道 Discovery 周三（9 日）也宣布將暫停在俄國的頻道與服務。

Discovery 旗下 15 個娛樂頻道，包括 HGTV、動物星球頻道（Animal Planet）、旅遊生活頻道（TLC）、運動頻道 Eurosport，都是透過與俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的合資企業經營，未來將全數停播。

Discovery 發言人表示：「公司已決定暫停在俄國的頻道與服務」，但未說明確切原因，有消息人士表示，Discovery 此舉是有鑑於俄國對媒體審查制度的擔憂。

日前俄國透過法律，將俄國境內的獨立報導視為犯罪後，美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、加拿大廣播公司（CBC）、彭博（Bloomberg）陸續暫停在俄國的新聞業務，不過 BBC 已在周二表示恢復在俄的採訪報導。

根據俄國下議院（杜馬）通過法律修正案，散布有關俄軍的假信息、詆毀俄羅斯武裝部隊，將被罰高額罰款和最高 15 年徒刑。俄國媒體也禁止在報導烏克蘭新聞時使用「攻擊」、「入侵」和「宣戰」等說法。

此外，與俄羅斯國家媒體集團合作的 Netflix(NFLX-US) 原本在 2020 年底推出俄語字幕、該國電影與支付選項的服務版本，但上周日宣布暫停在俄國服務。其他如麥當勞 (MCD-US)、可口可樂 (KO-US)、星巴克 (SBUX-US) 等企業也陸續暫停在俄國業務。

截稿前，Discovery(DISCA-US) 盤前股價下跌 1.10%，每股暫報 25.27 美元。