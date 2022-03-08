〈進出口統計〉財部：俄烏衝突影響進出口有限 留意通膨升溫壓力

俄烏衝突升溫市場關注對我進出口的影響，財政部表示，我對俄出口占比僅 0.3% 比重不大，衝擊相對有限，但要注意的是，如果戰爭持續蔓延，引發國際原油與煤鐵礦的出口，恐將加劇通膨壓力。

財政部統計處處長蔡美娜說，從數據資料來看，我對俄國出口比重僅 0.3%，今年前 2 月的出口年增 18.8%，與過去走勢差異不大，主要以機械、基本金屬、塑橡膠等製品為主；進口部分，進口比重僅 1.4%，前 2 月進口值年增幅約 52.6%，大多以煤、鐵、石油腦、液化天然氣等原物料為主，整體而言，我與俄國的進出口兩者往來有限，研判衝擊不大。

蔡美娜進一步指出，統計去年出口廠商 7 萬 3680 家，其中對俄國出口商 3261 家，出口占比 4.4%，至於從俄進口的廠商家數 1157 家，占比 0.5%，扣除進出口都有的廠商，整體對俄進出廠商共 4287 家、占比 1.5%。

蔡美娜指出，從數據來看，俄烏戰爭對國內產業面供應鏈影響不大，至於半導體製程所需的特殊氣體且從俄烏進口者目前採空運繞道，交貨時程稍微延後，但目前這些氣體還有 6 到 9 個月庫存，因此暫時沒有不會斷的危機。

另外，我過去倚重從俄國進口的天然氣，目前也因合約到期而且中油找到替代來源，因此影響也不大。

蔡美娜分析，對於俄烏戰爭對我的影響，主要關注焦點在於軍事衝突所引發國際原油、煤鐵礦與工業金屬短缺飆漲，恐將加重通膨壓力，加上俄國因應國際制裁的反制裁措施，恐將對全球產生影響。

蔡美娜說，接下來要關注這場戰事將持續多久、規模是否擴大，未來如果戰爭持續蔓延恐讓市場不安情形上升，終端消費投資轉向保守並進一步壓抑全球經濟成長力道。