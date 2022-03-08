〈進出口統計〉史上最旺2月單月出口374.5億美元 首季年增幅上看2成

財政部今 (8) 日公布 2 月進出口統計，不受工作天數減少影響，單月出口值仍有 374.5 億美元，年增幅 34.8%，超乎財政部預期，堪稱史上最旺的 2 月，預估 3 月在工作天數增加與季節性走勢等因素下，第一季出口值年增幅上看 2 成。

根據財政部發布數據，2 月出口值 374.5 億美元、年增幅 34.8%，累計前 2 月出口值 774.3 億美元、年增幅 24.8%，連續 20 個月正成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，3 月工作天數比 2 月增加 8 天，加上從季節性走勢來看，預估 3 月出口值應該介於 421 到 430 億美元區間，有機會突破去年 11 月出口值 415.8 億美元的單月新高紀錄，單月出口年增幅約 15% 到 20%。

蔡美娜分析，2 月出口值年增幅超過 3 成，除與去 (2021) 年基期偏低有關，剔除連假因素外，主要有五大因素支撐帶動出口成長，包括：一、全球景氣向上，各國朝解封方向發展帶動終端需求回升，二、原物料行情與油價走高，激勵客戶備貨，三、新興科技支撐晶片需求使得產能趨緊，四、長短料干擾造成遞延出貨，五、出口價格調升支撐。

進一步看出口 11 大貨類，除光學器材衰退外，其餘貨類幾乎上揚，其中電子零組件貨類更是淡季不淡，不僅對出口貢獻比重超過 5 成，同時也締造三大紀錄，包括：一、出口值 157.3 億美元為歷年同月最高，二、2 月出口年增幅 46.5% 為連續 34 個月正成長，也是史上第二長上升周期，三、截至目前為止連續 25 個月 2 位數正成長，是史上前所未見。

另外，資通訊與視聽設備因需求不減，加上遞延出貨效應，2 月出口值 9.6 億美元、年增幅 23.5%；至於光學器材則相對遜色，包括手機、電視面板因需求轉淡，出口值降至 10 億美元以下，年減幅 3.7%。

展望後市，蔡美娜分析，在全球貿易活動挹注下，使得市場在高基期下仍可保有成長動能，加上國內半導體先進產能時持續開出，在 5G、車用電子、高效能運算商機帶動下，以及外部需求擴張國內產業優勢加持，主計總處已調升我今年出口展望年增率為 9.7%。

蔡美娜補充，根據財政部推出，我今年第一季出口年增幅約 18.3%，將是我連續 6 個季度出現雙位數正成長。



