〈明泰法說〉5G新品、低軌衛星商機驅動 明泰今年可望重返成長

網通廠明泰 (3380-TW) 召開法說會，董事長黃文芳表示，今年隨著 5G 新品出貨還有低軌衛星等多動能加持，加上明年首季有訂單到手，今年營運可望重拾成長。

黃文芳表示，缺料、塞港問題雖已改善，但對今年而言仍是挑戰，目前主晶片、電源管理 IC 受缺料影響較大，必要時不排除會導入新零件以降低影響，缺料、塞港以及地緣政治都會是今年的課題。

不過，黃文芳指出，受惠事業群優化、數位多媒體新案量產、5G 新品出貨、旗下仲琦低軌衛星產品今年將放量，今年成長動能強勁。除了持續優化業務外，也將擴大新品、增加新場域應用，並規劃透過 M&A 與系統整合商 (SI) 甚至是品牌合作，拓展出海口。

三大事業群中，明泰預計區域都會網路 (LAN/MAN) 中，資料中心交換器今年營收表現將穩定成長，目前 400G 已準備好出貨，但需克服缺料，預計明年第一季將會完成 800G 樣品。

無線寛頻 (WB) 方面，明泰表示，雖受缺料衝擊影響而導致去年營收下滑，今年除了原有產品外，將會持續在 5G 及專網相關領域布局，WiFi 6E 產品去年底已向北美電信客戶小量送樣。

總經理林裕欽說，5G 相關產品今年佔比可望突破個位數，朝二位數前進，目前 5G RU 等新品目前在日本、台灣已認證出貨，5G FWA CPE 則開始在日本、歐洲認證出貨；至於 5G O-RAN 目前已通過證，將開始進軍國際市場。

明泰認為，5G 仍是今年焦點，將帶動各產業數位轉型，持續進行垂直市場開發，目前 5G 端到端產品已成功打入日本、中東等國際市場。另外，第三大的數位多媒體業務因拓展北美市場有成，相關產品將於今年第二季開始少量出貨。