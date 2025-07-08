〈進出口統計〉拉貨「熱」潮寫20紅！6月出口創三高 對美出口年增逾90%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 20:15

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財政部今（8）日公布 6 月海關進出口初步統計，受惠於新興科技應用需求強勁與美國對等關稅暫緩實施的備貨效應推升，6 月出口金額達 533.2 億美元，不僅連續第二個月突破 500 億美元大關，更改寫歷年單月出口新高紀錄，月增 3.1%、年增 33.7%，連續第 20 個月年增率維持正成長，又以美國市場貢獻最大。財政部估提前拉貨效應可望，並樂觀看待 7 月出口。

拉貨「熱」潮寫20紅！6月出口創三高 對美出口年增逾90%。（圖: shutterstock）

公布 6 月份海關進出口貿易初步統計，該月出口額達 533.2 億美元、年增率高達 33.7%，創下歷年單月新高。財政部統計處長蔡美娜說，6 月出口概況只有「熱」字足以形容，所以創下連續 20 紅的出口成績。

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此外，2025 年不論單月出口金額、第二季累計出口額 1537.1 億美元、上半年累計出口額 2832.6 億美元，均創下歷史新高。這是罕見創下單月、單季、上半年都同步創高的「三高」紀錄。

根據統計，今年第 2 季出口金額為 1,537.1 億美元，較去年同期大增 34.1%；累計 1 至 6 月出口總額為 2,832.6 億美元，年增 25.9%，亦創下歷年同期最高。財政部原先估計 6 月出口年增幅約在 15% 至 25%、金額落在 457 億至 499 億美元之間，實際結果卻大幅超出預期。

6 月進口方面，金額達 412.6 億美元，為歷年單月次高，年增 17.3%、月增 5.4%。第 2 季進口達 1,216.3 億美元、年增 24.5%；累計上半年進口金額為 2,275.6 億美元，年增 20.5%，亦改寫同期新高。

6 月貿易順差達 120.7 億美元，年增幅達 157.4%；累計上半年出超 557.1 億美元，年增 196 億美元。

在主要出口市場方面，對美出口表現最為亮眼，6 月出口金額達 172.7 億美元，創歷史單月新高，年增高達 90.9%，單月出口增幅為歷來罕見。其中資通與視聽產品貢獻最大，單月出口達 77.9 億美元、年增達 1.5 倍；電子零組件與機械分別年增 31.5%、35.4%。財政部指出，6 月對美出口的快速擴增，顯示客戶端為因應關稅變數積極拉貨，推升出口規模。