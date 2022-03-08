〈紐約匯市〉俄烏戰事引爆避險需求 美元指數翻越99 

在避險資金簇擁之下，美元兌一籃子主要貨幣周一 (7 日) 攀高，美元指數漲到 99 之上，主因美歐正在評估對俄羅斯石油實施禁運令，刺激油價飆升 14 年高點，投資人憂心全球經濟成長將受到多大程度的打壓。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33% 至 99.24。

歐元兌美元挫貶 0.7% 至 1.08575 美元，油價飆漲可能引發停滯性通膨，並衝擊努力從疫情中復甦的歐洲經濟。

與大宗商品價格同步的澳幣一度勁揚逾 1%，但尾盤翻黑下滑 0.56%。英鎊兌美元下滑 0.91% 至 1.3108 美元。

布蘭特原油周一收高 4.1% 至每桶 122.97 美元，盤中一度飆升至 139.13 美元，是 2008 年 7 月迄今最高，主因歐美擬對俄實施石油禁運令，而且伊朗石油快速回到全球市場的可能性降低。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 表示，俄烏衝突帶動多種商品繼續上漲，威脅到今年的經濟展望，「目前有眾多因素支撐著美元，美國經濟短期內仍在良好狀態，因為美國依賴俄羅斯能源的程度沒有歐洲高，」這對美元來說是短期利多。

歐元特別疲軟

俄國入侵烏克蘭之後，歐元對美元的波動性已經攀升到 2020 年 3 月來的高點。

西聯環球商業匯款高級市場分析師 Joe Manimbo 說，歐元過去三個交易日累計貶值 3%，但周一仍保持在 1.08 美元之上，未來幾天要觀察能否守住 1.0806 美元。

他說：「在歐洲央行 (ECB) 會議前，市場可能對於推動歐元進一步貶值特別謹慎。」路透訪調的經濟學家預測，ECB 可能等到今年最後幾個月，才會升息。

歐元兌瑞郎周一一度遊走在平價附近，尾盤收高 0.32%，報 1.00495 瑞郎。

歐洲有 40% 天然氣來自俄羅斯，目前歐元與油價走勢愈來愈相關：油價攀得愈高，歐元貶得愈深。

Saxo 銀行外匯策略部門主管 John Hardy 說：「歐元吸收了俄烏戰爭對主要貨幣的大部分衝擊。」

高盛預測，油價每桶持續上漲 20 美元，將使歐元區實質國內生產毛額 (GDP) 減損 0.6%、美國實質 GDP 下滑 0.3%。但如果是俄國經由烏克蘭輸送到歐洲的天然氣中斷，光是這個因素，就足以讓歐元區 GDP 折損多達 1%。

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