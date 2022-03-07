〈俄烏衝突〉銅價再衝歷史新高 恐引發景氣衰退

俄烏戰火持續延燒，工業用金屬代表的「銅」，其國際行情創下歷史新高。除了銅之外，代表品項的鋁也更新價格紀錄，鎳也出現睽違 14 年的高價行情。這類非鐵金屬的價格飆漲，恐影響工業生產，導致景氣衰退和市場混亂。

據《日本經濟新聞》周一 (7 日) 報導，倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅在台北時間 7 日上午一度漲至每公噸 1 萬 790 美元左右，更新 2021 年 5 月創下的每公噸 1 萬 747.5 美元高價紀錄。

另外，鋁在同 (7) 日上午，每公噸價格也一度逼近 4000 美元關卡，連續多日更新價格新高紀錄；鎳的價格也來到每公噸 3 萬 1400 美元前後，是 2008 年以來、睽違 14 年的高價水準。

和俄羅斯入侵烏克蘭之前的 2022 年 2 月 23 日相比，銅價上揚 9%，鋁價上揚 20%，鎳價上揚 29%。根據美國地質調查所 (USGS)，俄羅斯在全球生產的占比當中，銅為 3.5%，鋁為 5.4%，鎳為 9.3%；可發現占比愈高的品項，在當前的漲幅也愈大。

依照日本多家金屬貿易商的說法，目前俄羅斯產的供給沒有停止，但是有人提到以歐美金融機構為主，發生過拒絕俄羅斯企業交易的個案，因此無法樂觀看待。

相當多的製造業都會使用到銅，因此銅的價格波動也反映出景氣動向。銅價上漲帶來的成本上揚，若是轉嫁到產品價格上頭，也將成為通膨原因之一。如果供給不足問題走向惡化，除了可能造成生產中斷，還有可能對景氣帶來嚴重衝擊。