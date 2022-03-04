美股大多頭：因俄烏衝突而放緩升息 是Fed重大決策錯誤

據報導，美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美聯準會 (Fed) 因俄烏衝突問題而放緩收緊貨幣政策的速度，是一個重大的決策錯誤。

Siegel 在接受採訪時表示，Fed 已經犯了一系列政策失誤，將通膨推高至歷史新高水準，現在並不是撤回原先升息計畫的時候。

Fed 主席鮑爾日前表示，可能在 3 月份升息 25 個基點，幅度低於市場預期。Siegel 也表示，Fed 已經太慢了，應該在本月採取更激進的升息措施。

Siegel 認為，Fed 應該要做的遠不止這些，他對 Fed 沒有明確的縮表計劃感到失望，並補充表示，Fed 在抑制歷史性通膨方面已經落後，意味著現在不是放慢升息步伐的時候，即使在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲面臨動盪的情況下也是如此。

他也重申了他之前的觀點，即 Fed 不應讓俄烏戰事影響到貨幣政策計劃，因為通膨是一個亟待解決的經濟問題。

聯準會 (Fed) 官員普遍表示，計劃自兩周後的貨幣政策會議開始升息，作為對抗通膨的關鍵一步，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前出席國會作證時也表態支持本月升息 1 碼，並強調會依情勢保持政策靈活度。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 說道：「我們絕對會努力使通膨回復到 2%，在必要時採取行動。」威廉斯並表示，3 月過後可能需要進一步升息並縮表，但俄烏戰爭的高度不確定性，為 Fed 的前瞻指引帶來限制。