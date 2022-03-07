〈台幣〉外資撤出股匯爆量雙殺 重貶1.35角收28.25元

俄烏戰事延燒，導致油金價格飆漲，亞洲股匯市今 (7) 日全面跳水，避險情緒升高，外資上演大逃殺戲碼，大舉賣超台股 822 億元並匯出，新台幣兌美元匯率跟隨亞幣重挫，終場收在 28.25 元，貶值 1.35 角，創近 11 個月新低，台北外匯市場成交值爆出巨量 25.33 億美元，加計元太外匯市場共 30.58 億美元。

亞股今天全面遭到空方襲擊，台股失守半年線、年線，電子、金融及航運等族群殺聲四起，終場指數暴跌 557 點，收在 17178 點，創單日史上第八大跌點。外資瘋狂倒貨，狂賣台股 822 億元，創下單日賣超歷史次高紀錄。

匯市方面，在大量美元買盤湧現下，新台幣兌美元匯率直接摜破 28.2 元關卡，盤中最低來到 28.299 元，貶值多達 1.84 角，終場疑在央行出手調節下，貶幅略為收斂，以 28.25 元作收，貶值 1.35 角，為去年 4 月 16 日以來的最低點。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天大漲 0.81%，日圓因具有避險性質，逆勢升值 0.38%，歐元重挫 1.26%，韓元也驟貶 1.05%，新台幣與新加坡幣分別貶 0.48%、0.29%，人民幣相對有撐力守平盤。

美國研擬禁止進口俄羅斯石油，導致北海布蘭特原油 (Brent) 價格飆高，一度逼近每桶 140 美元，創 2008 年以來新高，美股期指應聲重挫。國際金價同步走高，一度突破每盎司 2000 元大關，觸及 2005.2 元，創 2020 年 8 月以來新高水準，市場資金急尋避風港。