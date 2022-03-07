〈俄烏衝突〉不斷更新/布林肯：美、歐討論禁止進口俄國石油

7 日 7:30
- 布蘭特原油周一 (7 日) 盤中一度暴漲 18%，原因是美國正與歐洲盟邦討論禁止進口俄國石油。
7 日 2:31
- 美國國務卿布林肯表示，美國正與歐洲盟邦討論禁止進口俄國石油，以反制俄國入侵烏克蘭。
6 日 18:00
- 聯合國難民署公布的數據顯示，從 2 月 24 四爆發俄烏戰爭以來，已有超過 120 萬名烏克蘭民眾遠離家鄉，未來還會增加，這是二次世界大戰以來移動最快速的難民潮。
5 日 23:00
- 俄國總統普丁和俄羅斯航空員工開會時說，任何試圖在烏克蘭實施禁航區的國家，都會遭俄國認定參與這場衝突。
5 日 21:00
- 烏克蘭當局指控，俄方沒有依照約定停火，持續轟炸南部兩座城市馬立波 (Mariupol) 和伏爾諾華卡 (Volnovakha) 。
5 日 15:00
- 俄羅斯宣布烏克蘭南部兩座城市馬立波 (Mariupol) 和伏爾諾華卡 (Volnovakha) 部分停火，允許開設人道走廊，以撤離烏克蘭平民。
5 日 10:30
- 烏克蘭南部戰略港口城市馬立波 (Mariupol) 在俄軍持轟炸下陷入斷水、斷電，該市市長表示，馬立波如今已遭俄軍封鎖，呼籲盡快建立人道走廊。
5 日 08:43
- 美國駐聯合國大使 Linda Thomas-Greenfield 表示，俄軍正向烏克蘭第二大核電廠推進，目前僅距離 32 公里。他並未透露是哪一座核電廠，不過從發電量來看，可能是烏國南部尼古拉耶夫州（Mykolayiv）的尤日諾烏克賴恩斯克（Yuzhnoukrainsk）核電廠。
5 日 08:07
- 標準普爾 (S&P) 表示，白俄羅斯可能在未來 12 個月內違約，因此將其債信評等降至 CCC。
5 日 06:22
- 三星宣布暫停出貨手機、晶片到俄羅斯，跟進蘋果、微軟和台積電的抵制。
5 日 05:24
- 俄羅斯簽署新法案對所謂「假消息」祭出最高 15 年徒刑，引發打壓異議的疑慮，新聞工作者避之唯恐不及，包括 BBC、CNN、彭博等媒體，都宣布暫停在俄國境內的報導工作。
5 日 04:59
- 烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊影片斥責北約 (NATO) 拒設禁航區的決定，認為此舉替俄國「進一步轟炸烏克蘭大開綠燈」。
5 日 03:20
- 白宮表示，美國總統拜登「無意」和俄羅斯總統普丁談話。
5 日 02:59
- 白宮表示，拜登政府持續與國會議員討論禁止俄國原油進口。
5 日 02:50
- 標普道瓊 (S&P Dow Jones) 宣布，將把所有俄國股票從旗下指數中剔除，跟進 MSCI 明晟、富時羅素 (FTSE Russell)、彭博。
5 日 01:34
- 根據中國媒體央視報導，美國商務部對俄國實施兩項新的制裁措施，對俄國煉油產業實施出口管制，並以「支持俄國軍事行動」為由將 10 個國家的 91 個企業列入商務部的出口管制清單。
4 日 23:40
- 俄國塔斯社（TASS）4 日援引烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利亞克談話報導，俄羅斯與烏克蘭的第三輪談判可能提前到本周末進行。俄烏雙方原本預計在下周舉行第 3 輪談判。
4 日 22:11
- 英國衛報報導，為應對俄軍 4 日攻擊位於烏克蘭的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠，聯合國安理會將在美東時間 4 日上午 11 時 30 分（台灣時間 5 日午夜零時 30 分）於美國紐約召開緊急會議。
4 日 21:55
- 俄羅斯國家杜馬（國會）以 410 票贊成、0 票反對、0 票棄權 (100% 同意) 通新立法：散佈俄軍假新聞最高 15 年監禁、鼓勵國際制裁俄羅斯最高 3 年監禁、公開反對俄軍使用武力最高 5 年監禁。
4 日 19:30
- 國際原子能機構總幹事 Rafael Mariano Grossi 在札波羅熱核電廠被砲擊後，重申他的嚴重關切，他呼籲會見烏克蘭及俄羅斯代表，確保降低風險。
- 捷克和波蘭央行出手干預貨幣，因其匯率受本次戰爭影響最大。
4 日 16:00
- 當地緊急服務部門在 Facebook 上表示，扎波羅熱的大火被控制在約 2000 平方公尺的區域內，現已撲滅。
- 美國能源部長 Jennifer Granholm 針對扎波羅熱核電站的近況，表示該設施附近的輻射讀數並未升高。
- 英國首相強生指責，俄羅斯總統普丁的「魯莽行動」對歐洲的安全構成威脅。
4 日 13:03
- 莫斯科交易所連續第五天暫停交易，創俄羅斯當代史最長停止交易紀錄。在倫敦掛牌的俄羅斯股票，本周以來一共暴跌逾 90%，幾乎變成壁紙。
4 日 10:49
- 美國拜登政府一名官員表示，目前沒有跡象顯示札波羅熱核電廠的輻射水準升高。
4 日 10:15
- 烏克蘭緊急服務部表示，札波羅熱核電廠起火地點是鄰近的一處訓練大樓，並非核電廠本身。
- 美股期指跌幅收斂，道瓊期跌幅縮小為不到 200 點，三大指數也從跌逾 1% 轉為跌 0.5% 至 0.7%。
- 札波羅熱核電廠廠長向烏克蘭電視台表示，目前輻射水準仍在安全值。
4 日 09:29
- 烏克蘭外長表示札波羅熱核電廠遭炮擊部分起火，呼籲成立安全區域以讓消防員進入救災。
- 烏克蘭原子能源部發言人表示，背景輻射 (background levels of radiation) 水準並未改變。美聯社則引述一名烏克蘭匿名官員報導，札波羅熱核電廠附近偵測到較高的輻射水準。
4 日 08:44
- 烏克蘭當地官員表示，烏克蘭札波羅熱 (Zaporizhia) 核電廠在當地周五 (4 日) 凌晨遭俄軍砲火攻擊起火燃燒，傷亡情形不明，這是歐洲最大核電廠。
- 美股期指應聲下挫，道瓊期一度跌逾 400 點，油價在內的原物料延續近期漲勢。
4 日 05:30
- 白宮駁斥美國國會研擬對俄國能源業實施制裁的想法，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，美國若對俄國石油祭出禁令，會進一步提高本已高漲的油價。
4 日 05:00
- 信評機構標準普爾 (S&P) 再度揮刀大砍俄國債信評等，從不到一周以前剛降級的「BB+」調降至「CCC-」，意味著俄羅斯信評落入更差的垃圾級。該機構表示，新一輪國際制裁加上俄國自保的措施，正在升高俄羅斯的違約風險。
4 日 03:34
- 美國加碼制裁俄國總統普丁的親信，包括八名富豪及其家人，並對 19 名俄國寡頭富豪及其 47 名親友實施簽證措施限制。
4 日 02:45
- 加拿大宣布將撤銷俄羅斯和白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇。
- 歐盟和美國也有意跟進，取消俄國的最惠國待遇。
4 日 01:57
- 據外媒報導，俄烏第二輪談判結束，雙方就臨時停火、建立人道主義走廊達成共識，雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。
- 據報導，烏克蘭方面表示並未獲得期待的談判結果。不過俄烏一致同意將儘快召開第三輪談判。
3 日 23:10
- 烏克蘭與俄羅斯代表團，現在開始談判，主要聚焦 3 項問題：立即停火、停戰、人道主義走廊，用於將平民從被摧毀或遭到砲擊的村莊 / 城市中撤離。
3 日 21:50
- 美國要求國會撥款 100 億美元，向烏克蘭提供額外的人道主義、安全和經濟援助。
3 日 20:35
- 烏克蘭總統澤連斯基表示，第一批國際軍團戰士已抵達烏克蘭，以幫助保衛烏克蘭免受俄羅斯入侵，
- 澤倫斯基說，首批 1.6 萬國際軍團志願者，已經在保護所有人的生命和道路上。
3 日 20:15
- 根據《衛星通訊社》報導，烏克蘭總統顧問表示，烏克蘭代表團已搭乘直升機，前往波蘭與白俄羅斯邊境的談判地點，預計 2 小時內與俄羅斯代表團進行談判。
3 日 17:50
- 普丁幕僚梅德辛斯基（Vladimir Rostislavovich Medinsky）表示，烏俄談判將於當地時間 3 日 15 時重新開始，他們正在等待烏克蘭代表團抵達。
3 日 17:25
- 俄烏第二輪談判遲遲沒有消息，根據俄媒《衛星通訊社》，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稍早表示，談判即將舉行。
3 日 17:00
- 烏克蘭國防部長宣稱，烏軍摧毀的俄軍裝備足以武裝好幾個國家的軍隊，且更多軍援即將到位，士兵在各個領域都表現出色，傘兵、步兵及砲兵都證明「烏克蘭人是最棒的」。
3 日 15:53
- 英國財政大臣說，將把俄國企業逐出倫敦保險市場。
3 日 15:08
- 英國情報機關表示，過去三天俄軍在基輔沒有進展。
3 日 11:38
- 美國政府指控俄國封殺獨立媒體與社群網站。
3 日 10:08
- 信評機構惠譽、穆迪雙雙把俄羅斯信評一口氣砍六級降為「垃圾級」，跟進標準普爾 (S&P) 上周的舉動。
台灣時間 3 日 09:10
- 俄軍進入南部戰略要地赫爾松 (Kherson)，消息已經由當地市長證實。這意味烏克蘭整個黑海沿岸落入俄軍手中，從其他地方過來的海運會被切斷。
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