〈美股早盤〉俄烏再次談判 市場關注非農就業報告 美股漲跌互見

俄烏戰事進入第二周，兩國再次進行談判，國際油價受戰爭影響持續飆升，恐影響通膨與經濟成長，此外美國將在周五公布非農就業報告，市場聚焦報告結果並觀察聯準會（Fed）動態，美股周四（3 日）漲跌互見。截稿前，道瓊工業指數漲近 180 點或 0.53%，那斯達克綜合指數上漲 0.07%，標普 500 指數上漲 0.59% ，費城半導體指數跌 0.85%。

俄烏代表周四前往白俄跟波蘭邊境，展開第二輪談判，烏克蘭談判成員國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，希望與俄談判建立建立人道走廊，而俄國談判代表德辛斯基（Vladimir Rostislavovich Medinsky）表示，俄國將從軍事技術、國際人道、政治議題三個方面向烏方提出談判建議。

在俄烏談判之際，風險情緒謹慎不安，從金屬到石油與天然氣等大宗商品都受到影響，國際油價美股盤前一度飆高，但開盤後回落，截稿前西德州原油下跌 1.32% 至每桶 109.14 美元，布蘭特原油下跌 0.89% 至每桶 111.92 美元，黃金上漲 0.42% 至每盎司 1,930.40 美元。

此外，交易員也正在等待美國勞工局將在周五公布的 2 月非農就業報告，經濟學家預估，美國 2 月新增就業職缺為 44 萬個，低於 1 月的 46.7 萬，投資人盼看到強勁的就業市場，但又不希望太過強勁到迫使 Fed 加快升息的程度。

鮑爾日前在國會作證時表示，仍認為未來會升息。然而，他指出，俄烏衝突對美國經濟的影響「高度不確定」，也說：「如果通膨高於或持續高於該水準，我們將準備在一次或多次會議上採取更積極的行動，將聯邦基金利率提高 25 個基點以上。」鮑爾將於美東時間周四上午 10 點在參議院銀行委員會再次作證。

截至台北時間周四（3 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 260.85 點或 0.77%，暫報 35,152.20 點

那斯達克綜合指數上漲 9.62 點或 0.07%，暫報 13,761.64 點

標普 500 指數上漲 25.78 點或 0.59%，暫報 4,412.32 點

費半下跌 29.03 點或 0.85%，暫報 3,387.13 點

台積電 ADR 下跌 1.12% 至每股 108.38 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.8800%

紐約輕原油下跌 1.32% 至每桶 109.14 美元

布蘭特原油下跌 0.89% 至每桶 111.92 美元

黃金上漲 0.42% 至每盎司 1,930.40 美元

美元指數下漲至 97.60

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Snowflake(SNOW-US) 早盤下跌 12.71%，至每股 231.04 美元

數據分析軟體公司 Snowflake 公布 2022 會計年度第四季財報，儘管上季營收年增 101% 至 3.838 億美元，優於市場預估的 3.726 億美元，但卻為 2019 年以來最低增幅，且受到第三方雲端基礎設施服務費用下降，經調整後毛利率為 70%，低於市場預估的 70.9，不過不過淨損較去年同期的 1.99 億美元收窄至 1.32 億美元。

展望未來，Snowflake 預估 2023 會計年度第一季營收年增介在 79% 至 81%，市場預期為 78%，全年財測方面，預估年營收成長介於 65% 至 67%，市場平均預期為 66%。

Kroger(KR-US) 早盤上漲 9.52%，至每股 54.07 美元

雜貨商 Kroger 第四季營收報 330.5 億美元、經調整後每股獲利報 0.91 美元，均優於市場預估的 328.6 億與 0.74 美元。該股先前獲 Telsey Advisory Group 分析師青睞，將該股評等從「符合市場表現」（Market Perform）上調至「優於大盤」（Outperform），並加目標價從每股 47 美元上調至每股 54 美元。分析師表示，該公司擴大商業合作並拓展銷售管道與線上業務，前景可期。

百思買 (BBY-US) 早盤上漲 7.93%，至每股 108.83 美元

百思買（Best Buy）儘管第四季財報表現平平，營收報 163.7 億美元，每股獲利報 2.73 美元，均略低於市場預估的 167.4 億與 2.77 美元，但該公司宣布將季度股息提高 26%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預估 22.5 萬，前值 23.2 萬

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 56.6，預估 60.9，前值 59.9

美國 1 月耐久財訂單月增率終值報 1.6%，預估 1.6%，前值 1.6%

美國 1 月工廠訂單月增率報 1.4%，預估 1.6%，前值 1.6%

華爾街分析：

花旗策略師 William O "Donnell 和 Edward Acton 表示，鮑爾成功透過排除 3 月升息 50 個基點的可能性，同時承諾在隨後的貨幣政策會議上保持對通膨警惕，從而安撫風險市場。

Quadratic 資本管理公司首席投資官 Nancy Davis 說，投資人真的是時候為更大的波動做好準備了，尤其是在債券市場，因為 Fed 還沒開始進行縮表。