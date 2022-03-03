〈俄烏衝突〉地緣政治短線震盪難逃 看好美、亞股後市

俄烏戰爭與通膨壓力引發股市震盪，但從歷史經驗來看，法人表示，全球重大金融或地緣政治事件，對股市影響往往是短暫的，只要緊張局勢緩和後，股市往往有大幅反彈機會，重新回歸經濟基本面，尤其看好美股與亞股後市反彈力道。

統計 2010 年到 2020 年期間，全球共發生 32 次地緣政治與重大金融事件，其中包括 2010 歐債危機、2016 年 BREXIT 英國脫歐、2019 年中美貿易戰等，其中美股 S&P500 指數及 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數的平均最大跌幅分別為 9.0% 及 12.3%。

其中美股表現抗跌；而歷經重大金融事件發生後一年，S&P500 指數及 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數平均上漲 11.9% 及 7.1%。

瀚亞投資表示，地緣政治經常是導致市場修正的原因之一，但不是引導市場進入「熊市」，就投資角度來看，通貨膨脹可能是未來市場更重要的議題，例如美國 2022 年消費者價格指數 (CPI) 可能會保持上升趨勢，而持續的供應鏈瓶頸將影響核心個人消費支出價格指數 (PCE)。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，受到升息壓力與國際，美股短期需承受相對大的壓力，但在市場需求強勁下，半導體業者營收仍有上修空間，美國科技股充滿投資潛力，建議看好雲端科技長線題材的投資人，可以把握目前美股明顯修正的時機點，尋找進場機會。

瑞士百達資產管理認為，只要俄烏衝突沒有演變成曠日廢時的衝突，對全球市場影響應是可控的，其中美股企業獲利與本益比可望保持平穩。

瑞士百達資產管理指出，雖然美股仍偏貴，但在急劇下跌後，出現近一年最便宜的位置，產業上仍偏好價值股，例如原物料與金融股，前者受惠大宗商品與中國經濟復甦；後者則受惠利率上升支撐，整體而言，加碼股票、減碼債券的立場未變。