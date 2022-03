〈俄烏衝突〉俄兩大產品供給受限 中石化開化學品漲價雙槍

鉅亨網記者張博翔 台北 2022年3月3號13點0分

俄烏戰爭延燒,俄羅斯遭西方國家連番制裁,金屬、化學品供給都受衝擊,由於俄國是丙烯腈 (AN) 與己內醯胺 (CPL) 供應大國,台廠中石化 (1314-TW) 表示,隨著國際制裁發酵,有利兩大化學品報價走揚;市場看好,AN 報價去年受中國增產影響,價格維持低檔,近期已現強勁漲勢,漲幅上看 5%,中石化將大啖漲價效應。

俄羅斯是全球 AN 主要供給來源之一,每年出口量達 20 萬噸,去年中國 AN 廠商大幅擴產,供需失衡下 AN 報價去年至今也持續下挫。

中石化表示,若俄國確定遭到國際制裁,將有助 AN 報價回升,法人估亞洲 AN 價格有望重回每噸 1800 美元,漲幅上看 5%。

除 AN 外,CPL 也有可能因俄羅斯制裁掀起漲價潮,俄羅斯是亞洲區 CPL 主要供應商之一。法人分析,若國際制裁發酵使俄羅斯 CPL 出口受干擾,將影響亞洲區供應,以 CPL 2 個月的運輸時程來看,第二季開始便會對亞洲區買家造成影響,報價預估將出現漲勢。

中石化營收占比超過八成就是 AN 與 CPL,也是台灣 AN 兩大供應商之一,CPL 則是國內唯一,公司表示,目前稼動率維持滿載,3、4 月將進入下游服飾需求旺季,有助 Q2 CPL 產品報價,加上 AN 價格上揚,將有助營運表現。