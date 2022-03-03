〈俄烏衝突〉俄兩大產品供給受限 中石化開化學品漲價雙槍

鉅亨網記者張博翔 台北 2022年3月3號13點0分

俄烏戰爭延燒，俄羅斯遭西方國家連番制裁，金屬、化學品供給都受衝擊，由於俄國是丙烯腈 (AN) 與己內醯胺 (CPL) 供應大國，台廠中石化 (1314-TW) 表示，隨著國際制裁發酵，有利兩大化學品報價走揚；市場看好，AN 報價去年受中國增產影響，價格維持低檔，近期已現強勁漲勢，漲幅上看 5%，中石化將大啖漲價效應。

俄羅斯是全球 AN 主要供給來源之一，每年出口量達 20 萬噸，去年中國 AN 廠商大幅擴產，供需失衡下 AN 報價去年至今也持續下挫。

中石化表示，若俄國確定遭到國際制裁，將有助 AN 報價回升，法人估亞洲 AN 價格有望重回每噸 1800 美元，漲幅上看 5%。

除 AN 外，CPL 也有可能因俄羅斯制裁掀起漲價潮，俄羅斯是亞洲區 CPL 主要供應商之一。法人分析，若國際制裁發酵使俄羅斯 CPL 出口受干擾，將影響亞洲區供應，以 CPL 2 個月的運輸時程來看，第二季開始便會對亞洲區買家造成影響，報價預估將出現漲勢。

中石化營收占比超過八成就是 AN 與 CPL，也是台灣 AN 兩大供應商之一，CPL 則是國內唯一，公司表示，目前稼動率維持滿載，3、4 月將進入下游服飾需求旺季，有助 Q2 CPL 產品報價，加上 AN 價格上揚，將有助營運表現。