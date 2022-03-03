台灣IBM今年營運著重三大策略 旗下IBM諮詢招募人數翻倍

台灣 IBM(IBM-US) 今 (3) 日舉行新春媒體活動，展望今年，台灣 IBM 總經理高璐華表示，今年台灣 IBM 將有三大策略發展重點，包含產業數位轉型需求、提供體驗式技術服務、壯大事業夥伴生態系等，此外，旗下 IBM 諮詢今年也將擴大招兵，預計招募人數將較去年翻倍成長。

高璐華說，IBM 去年 11 月完成分拆基礎架構管理服務業務成為獨立上市的公司勤達睿 (Kyndryl) 後，未來將集中資源，專注發展混合雲、人工智能業務，今日也同步發表全球最新品牌宣言「攜手共創」(Let’s create)，持續協助台灣產業加速數位化轉型。

面對疫後重啟生活，高璐華認為，危機即為轉機，除疫情外，近期國際市場因區域政治糾紛動盪，也將是台灣企業加速與深化數位轉型的契機，也點名台灣金融業、製造業、零售業等近年都加強數位轉型應用布局。

根據 IBM 商業價值研究院研究指出，新冠疫情肆虐全球，促使 60% 企業加快數位科技投資，也有逾 55% 企業重新思考營運模式、調整組織策略方向，台灣 IBM 公司 IBM 諮詢總經理吳建宏指出，今年企業數位轉型能量將持續發酵，因應需求，今年 IBM 諮詢也將擴大招募人才，預計招募至少 300 為人才，較去年倍增。