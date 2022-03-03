〈俄烏衝突〉達里歐提兩點擔憂：北約捲入衝突、中國回應

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，烏克蘭危機嚴重威脅戰後世界秩序，並提出兩點擔憂，包含這場衝突是否牽扯到北約，以及中國如何回應。

達里歐周二 (1 日) 稍晚在領英 (LinkedIn) 上發表看法，他認為，歐美國家對俄羅斯祭出的金融與經濟制裁，將重創俄羅斯經濟，甚至引發政治變革，反之對北大西洋公約組織 (NATO) 的損失很小。

達里歐表示，歐美制裁力道之大，將使俄羅斯人在經濟層面感受到劇烈痛苦，若國內沒有因此出現對俄國總統普丁政策的反彈聲浪，甚至威脅到普丁政權，他會對此感到驚訝。

根據達里歐觀察，俄羅斯對經濟制裁的反應充滿不確定性且無法預測，但仍可能帶來重大影響。

他說：「這些情況帶出一些明顯的問題，包含普丁是否會下重注，讓北約成員國蒙受重大損失，這個損失會是什麼，以及他會如何採取行動，再來是普丁是否可成功後退一步取得妥協，不過這不太可能。」

達里歐認為，俄羅斯對經濟制裁的反應充滿不確定性且無法預測。 (圖: AFP)

達里歐並對於俄羅斯擴大衝突，造成北約成員國重大損失感到擔憂。

達利歐談到，俄烏衝突和經濟制裁可能引發「熱戰」 (hot war)，並牽涉到北約，通常在軍事戰爭爆發前夕，會先發生經濟戰，像是資產凍結、資本市場准入限制和商品禁運等，如同西方勢力過去一周對俄羅斯採取的行動。

達里歐說：「這些都是典型的危險信號，我們應該擔心這些大勢力間的熱戰。」雖然發生機率較低，他認為還是不能對小小的可能性掉以輕心。

中國回應

第二項未知數在於，俄羅斯遭到制裁後，中國會對這場風暴做出什麼回應。

達里歐說：「普丁獨自走在這條路上是不合邏輯的，我們都知道，中國和俄羅斯在很多方面都很一致，而這可能對緩解制裁影響有所幫助。」

達里歐指出，即使主要銀行被踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，俄羅斯仍可以中國的人民幣支付系統作為進行國際貿易的替代途徑，但這麼做的可能性不大。

達里歐說：「無論如何，我等著看中國會有什麼行動，這將會對迅速變遷的世界秩序帶來重大影響。」