〈俄烏衝突〉美鋁宣布暫停對俄採購 原物料延續驚人漲勢 鋁鋅小麥創高

從原油、金屬到農作物，原物料漲勢絲毫沒有停歇的跡象，工業金屬當中，倫敦的鋁期貨創新高、鋅漲至 2007 年以來高點，農作物也不例外，芝加哥小麥期貨延續驚人漲勢，改寫 2008 年以來新高。

周四亞洲盤上午時段，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價創新高，漲幅最高達 2.3%，鎳報價勁揚 3.8%，鋅期貨一度勁揚 3.6% 至每盎司 3999 美元。

而芝商所 (CME) 的小麥期貨最高上漲 7.1%，報每蒲式耳 11.3375 美元，是 2008 年迄今首次突破 11 美元整數關卡。

彭博大宗商品現貨指數已在周三 (2 日) 衝上歷史新高。俄烏戰火正在限制兩國的供給，加上全球將近一半貨櫃輪不再往返俄羅斯，運輸更為困難，而燃料費用的攀升，更墊高生產成本並加重冶煉廠的壓力。

美國最大鋁商周三宣布，將停止販售產品給俄羅斯企業，也暫停向俄國採購鋁礦，這使美鋁加入全球首批避開俄國的主要鋁材製造商行列。

俄國是全球鋁礦供應大國，各國迄今宣布的制裁措施並未針對這個領域，美鋁的業務也未因戰爭受到直接影響。美鋁執行長 Roy Harvey 向投資人說：「我們對烏克蘭遭入侵深感遺憾，這已經讓生靈塗炭。我們為所有因為這場無端衝突受苦的烏克蘭人感到心碎。」

目前全球金屬庫存低迷，接下來預料會進一步受限。舉例來說，鎳的庫存已經降到 2019 年 12 月以來最低，鋅的庫存也下滑到 2020 年 7 月至今最低。