Fed褐皮書：美國經濟溫和擴張 企業短期內料再調漲價格

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 公布調查轄下各地區的褐皮書，內容顯示，美國經濟在 1 月中到 2 月中旬以「溫和至適度」的步調擴張，通膨壓力正在升高，缺工情況持續，企業預期未來幾個月會再次調漲商品價格。

目前似乎沒有跡象顯示物價壓力很快就能減緩，各個領域的輸入性成本都在上漲。根據褐皮書，「全美向消費者銷售產品的價格都強勁成長... 企業回報他們預期在未來幾個月額外調漲價格，以持續轉嫁輸入性成本。」

同時，全美費者支出普遍疲軟。主要原因是這段期間 Omicron 疫情導致一些人未工作，加上冬季氣候嚴寒、更多社交距離措施，導致餐廳和酒吧的支出下滑。

Fed 定期對轄下 12 個地區對當前經濟情勢的評論，即為褐皮書，這次調查時間為 1 月初至 2 月 18 日為止。

Fed 預定 3 月 16 日公布利率決議，主席鮑爾周三稍早在國會中表示，自己支持 3 月升息 25 個基點 (1 碼)，但之後如果通膨未如預料般減緩，準備好在之後的會議中大幅升息。不過他也說，俄烏戰爭讓美國經濟面臨高度不確定性。

褐皮書顯示，Fed 轄下 12 個地區都遭遇供應鏈瓶頸，低迷的庫存打壓景氣成長，營建業影響尤深。

此外，勞動力供給出現「零星」的改善跡象。企業為了吸引人才，持續調漲工資、提升工作彈性，但成果好壞參半，受訪者預期勞動力市場持續吃緊，因此薪資成長將保持強勁。

12 個地區勿對未來六個月的經濟展望保持穩定且大致樂觀，不過有一些企業特別提到不確定性很高。