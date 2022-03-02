拜登發表國情咨文 禁俄航班飛越領空、以美國製造對抗通膨

美國總統拜登 (Joe Biden) 周二 (1 日) 晚間發表首次國情咨文，指控俄羅斯無端發動預謀性戰爭，正式宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空，並宣布將藉由支持國內製造業來對抗通膨。

禁止俄航班飛越美國領空

針對俄羅斯的入侵行動，拜登表示：「我們已經從歷史吸取教訓，當獨裁者不為他們的侵略行為付出任何代價，他們將製造更多混亂，並繼續前進，這將對美國和全球造成更高的成本與威脅。」

他並指控普丁有預謀發起這場戰爭。拜登說：「他拒絕外交，認為西方國家和北大西洋公約組織 (NATO) 不會做出回應，他認為他可以撕裂我們、撕裂歐洲，但普丁錯了，我們已經準備好了。」

拜登正式宣布禁止所有俄羅斯擁有或註冊的飛機飛越美國領空，並重申對烏克蘭提供逾 10 億美元的人道主義援助。「我們將加入盟友行列，對所有俄羅斯航班關閉美國領空，進一步孤立俄羅斯，並打壓俄羅斯經濟。」

俄烏局勢加劇投資人對商品價格、尤其是油價飆漲的擔憂情緒，因為這會增添通膨壓力，為經濟復甦蒙上陰影。

以美國製造對抗通膨

隨著通膨率飆至近 40 年高點，拜登表示，應對高物價最好的方法是提高美國汽車和半導體的生產能力，以及建造更多道路和橋樑，而非降低工資。他認為與其仰賴海外供應鏈，不如在美國製造，這有助於降低成本，還能減少赤字。

為強化對中國的競爭力，美國眾議院上月通過總金額 3500 億美元的「2022 年美國經濟法案」(America COMPETES Act of 2022)，當中包含撥款 520 億美元促進美國晶片生產。

拜登周二再次強調該法案的重要性，他說：「今晚在場的英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 告訴我，他們準備將投資規模自 200 億美元擴大至 1000 億美元，這將是美國史上最大的製造業投資案例之一，他們就等晶片法案通過，只要送到我桌上，我就會簽字。」

自從去年在眾議院通過後，拜登的「重建美好未來」法案 (Build Back Better) 持續在參議院卡關，儘管如此，拜登仍呼籲包含提高聯邦最低薪資至每小時 15 美元、制定全國有薪休假計畫、降低處方藥價與提供兒童教育補貼等，這些都是重建美好未來法案中的倡議措施。

新冠疫情

拜登表示，美國疫情正進入新的階段，重症病例已降至 7 月以來最低水平，隨著 75% 的成年人完全接種疫苗，住院人數減少了 77%，多數美國民眾已經可以拿下口罩，重返工作崗位或是上學，行動上也更加安全。

Omicron 變異株去年底在全美迅速傳播，掀起又一波疫情高峰。拜登周二保證，政府會隨時準備好部署最新疫苗，以防另一波變種病毒崛起。

拜登說：「我無法保證不會出現新的變異株，但我可以保證，一旦病毒出現，我們將傾盡全力做好準備，必要時會在 100 天內部署好新的疫苗，不會花上數月或數年時間。」

拜登也稱，在藥局進行病毒檢測，且檢驗結果為陽性的民眾，可以當場取得免費的抗病毒藥丸，自下周起，民眾也可以在 covidtests.gov 下訂更多免費的 Covid-19 檢驗試劑。