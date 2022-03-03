〈俄烏衝突〉Netflix停製俄羅斯內容 Spotify無限期關閉當地辦公室

隨著俄羅斯入侵烏克蘭行動邁向第七天，Netflix(NFLX-US) 周三 (2 日) 宣布暫停所有在俄羅斯的內容製作與併購項目，串流音樂平台 Spotify(SPOT-US) 也表示已關閉俄羅斯辦公室。

Netflix 發言人表示，目前有四部俄羅斯原創影集正在製作或後製階段，包含《Anna K》和《Nothing Special》，兩部作品均已在去年底完成拍攝，《ZATO》的拍攝作業則已經喊停。

Netflix 發言人說，將暫停俄羅斯未來的所有內容製作和併購項目，並評估當前事件帶來的影響。

同日，Spotify 宣布無限期關閉在俄羅斯的辦公室，作為對俄羅斯無端攻擊烏克蘭的回應。

Spotify 說：「我們對烏克蘭遭到無端攻擊深感震驚和難過，過去一周以來，我們的首要任務是保護員工安全，且在這個對資訊取得來說至關重要的時刻，確保 Spotify 繼續作為全球重要的新聞來源。」

Spotify 表示，戰爭爆發迄今，該公司已審查上千條內容，並限制俄羅斯國營媒體節目的出現頻率。

隨著俄羅斯對烏克蘭的攻擊進入第七天，娛樂產業紛紛表示不滿。迪士尼 (Disney) 周一 (28 日) 宣布暫停未來在俄羅斯的電影上映計畫，幾個小時後，華納兄弟 (Warner Bros.) 宣布《蝙蝠俠》不在俄羅斯上片，法國坎城影展 (Cannes Film Festival) 主辦單位也稱不歡迎俄羅斯官方代表團出席。