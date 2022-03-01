日本2月製造業PMI降至52.7 連13個月維持成長走勢

IHS Markit 周二 (1 日) 公布，日本 2 月 au Jibun Bank 製造業 PMI(採購經理人指數) 終值為 52.7，改善步調放緩。

2 月 PMI 雖然連續 13 個月維持在 50 以上的成長走勢，但增加率為去年 9 月以來最低。

2 月的製造業產出睽違 5 個月後再度出現減少，雖然以整體來說還算輕微，不過在原材料不足和疫情擴大的影響之下，仍對日本製造業帶來重壓。

新訂單的增加率在跨入 2 月之後明顯走緩，雖維持增加傾向，但增幅不大。需求減少主因是 Omicron 變種病毒株的快速蔓延，但以企業實際狀況來看，汽車業以海外為主出現需求增加。特別是來自中國市場的汽車和電子機器需求穩固，因此 2 月全新出口營收連續第 6 個月上揚。

另外，2 月日本製造業的平均間接費用，連續 21 個月上揚。採購成本較 1 月進一步攀升，寫下 2008 年 8 月以來最大升幅，原因和電子機器為主的原材料飆升有關。為此，部分成本已經由販售價格轉嫁到顧客身上，販售價格的上升率出現調查史上第三高紀錄。

採購活動連續 5 個月增加，而增加步調則是近 3 個月來最緩。交期拉長的現象明顯惡化，企業為預防將來出現供應鏈混亂和價格飆漲，也都增加原材料和半成品的安全庫存量。為此，採購品庫存的增加步調，也創下調查史上新高。

雇用人數的增加率則降至去年 11 月以來最緩慢，原因和全新訂單數量有關，另外剩餘訂單的增加放緩也有影響。

關於未來一年的景氣看法，整體而言雖維持樂觀，但上升走勢放緩。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 表示，在疫情影響和供應鏈混亂的影響之下，日本製造業景氣看法出現近 6 個月來的最低水準。IHS Markit 預測 2022 年日本製造業產出將成長 5.9%。