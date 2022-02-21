1月日本國內白色家電出貨額年減5% 宅經濟需求持續回落

日本電機工業會 (JEMA) 週一 (21 日) 宣布，1 月日本國內白色家電出貨額年減 5.4% 至 1737 億日圓，連續 8 個月衰退。伴隨著 COVID-19 疫情而來的宅經濟需求，仍持續出現回落現象。但高單價冰箱、洗衣機的出貨暢旺，也讓出貨額維持在高水準。

2021 年 1 月的日本國內白色家電出貨額，在疫情相關的宅經濟需求帶動之下，創下單月份的歷史新高；但由於相關需求已大致告一段落，這也導致在 2022 年 1 月出現回落現象。

以家電種類來看，2022 年 1 月，居家空調出貨額年減 10.5% 至 393 億日圓，空氣清淨機年減 44.1% 至 82 億日圓。而前一年由於消費者對空氣品質改善極為重視，相關商品出貨都出現大幅增長。

另一方面，2022 年 1 月的洗衣機出貨額年增 0.1% 至 314 億日圓，創歷史新高。若以台數來看，出貨量年減 8.4% 至 34.9 萬台，連續 8 個月衰退；但由於高單價滾筒式洗衣機需求暢旺，也拉高了出貨金額。

冰箱出貨台數雖然也出現減少，但由於高單價大容量的冰箱機種需求暢旺，出貨額年增 0.6% 至 291 億日圓。

JEMA 預估，和宅經濟相關的回落現象，應該會持續到 2022 年中期左右。