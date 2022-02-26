三星也搶攻元宇宙 傳將推出AR設備

三星也搶攻元宇宙 傳將推出AR設備（圖：AFP）
三星也搶攻元宇宙 傳將推出AR設備（圖：AFP）

南韓媒體 BusinessKorea 周五 (25 日) 報導，三星電子即將推出擴增實境 (AR) 設備，並加搭載全像投影技術，積極打進元宇宙新興市場，與蘋果 (AAPL-US) 、Meta (FB-US) 、微軟 (MSFT-US) 一同較勁。

元宇宙市場近年成為新興趨勢，相關設備市場規模年成長率達 80%，蘋果等科技大廠都開始布局虛擬實境 (VR)、AR 設備。據悉，三星的 AR 設備將採自家 Exynos 應用處理器 (AP) 和谷歌 (GOOGL-US) 的 Android 系統。

三星正在與美商 DigiLens 密切合作開發 VR/AR 設備技術，目前三星電子已經完成原型開發，正在調整正式發表時間。

除了開發自有產品外，三星還打算與微軟合作開發 AR 頭戴式設備，並成立專案團隊，三星正計劃透過兩策略打進元宇宙市場，分別是推出自有品牌產品，或與微軟合作開發。

市場盛傳，蘋果已經完成 VR 穿戴設備的測試，預定今年底將會推出。Apple VR 設備將搭載 MicroOLED 面板、M1 自研晶片與 iOS 系統，該設備已與台積電 (2330-TW) 合作開發完成。

Micro OLED 將 OLED 蒸鍍到基板上，若是主要的矽基 OLED 則是蒸鍍到矽基板上，這意味著 MicroOLED 除了帶有 OLED 自發光優勢，面板厚度和體積也比以前更薄、更小、耗能更低，更容易實現高 ppi (畫素密度)。

蘋果決定使用自己的片上系統 M1 作為 VR 頭顯的應用處理器，該頭顯將由 iOS 操作系統提供支援。

Meta 正在開發新款元宇宙硬體產品，也可望搭載 MicroOLED 面板，採 Qualcomm AP 和谷歌的 Android 系統，微軟則正開發由 Qualcomm AP 和全像投影技術驅動的智能眼鏡。

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